الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من هنا.. بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الرابع الابتدائي

طلاب
طلاب

يستمر بحث أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي عن نتيجتهم، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم اعتمادها رسميا، يوم 25 مايو عبر الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

وبالتزامن مع إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى نقدم لكم من خلال هذه السطور بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الرابع الابتدائي:

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الرابع الابتدائي

يمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسى الثانى من خلال الضغط على ذلك اللينك.

ويليه خطوة الدخول على بوابة التعليم الأساسي، وذلك للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي من هنا

ثم يتم اختيار المرحلة التعليمية للطالب وهى "سنوات النقل"، والضغط على خانة الصف الرابع الابتدائي، ثم اختيار الطالب للفصل الدراسي الثانى.

وتحديد امتحانات العام الدراسي 2023 لنتيجة الصف الرابع الابتدائي، ويكت  الاسم ورقم الجلوس بمكانيهما المحددين، حيث يجب إدخال رقم جلوس الطالب لاستكمال خطوات الحصول على النتيجة.

وأخيرًا يتم الضغط على  كلمة "استعلام" للحصول على نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسى الثانى 2023.

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طريقة تحديد مستوى الطالب بالألوان للصف الرابع الابتدائي

يتم الحصول على النتيجة على شكل تقييم متمثل في ألوان وليس درجات وهي كالتالى:

اللون الأزرق:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي، باللون الأزرق تعني أن الطالب متفوق واستطاع أن يصل لتوقعات في اكتساب المهارات المطلوبة منه، الدرجة تكون من 85 إلى 100 درجة.

اللون الأخضر:

والمقصود باللون الأخضر أن الطالب قد حقق المطلوب منه في المواد الدراسية، وحصل على درجة من 65 لأقل من 85 درجة.

اللون الأصفر:

ويعنى أن الطالب بحاجة إلى بعض الدعم، حيث بذلك قد حصل على درجات من 50 لأقل من 65 درجة.

اللون الأحمر:

ويعد ذلك اللون في النتيجة أن الطالب لم يستطع أن يحقق المطلوب منه، ومازال في حاجة إلى الكثير من الدعم، حيث قد حصل على درجة من 1 لأقل من 50 درجة.

للبوابة الإلكترونية الصف الرابع الابتدائي نتيجة الصف الرابع الإبتدائي للعام الدراسى الثانى سنوات النقل لنتيجة الصف الرابع الابتدائي اللون الأزرق

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