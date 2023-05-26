الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة ومحافظات أخرى

الصف الثاني الإعدادي
الصف الثاني الإعدادي

عقب الإعلان عن قرب ظهور نتيجة الصف الثانى الاعدادي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

 

محافظة القاهرة 

أعلنت الصفحة الرسمية لبوابة القاهرة الإلكترونية عن  ظهور نتيجة الصف الثانى الإعدادي 2023 رسميًا وذلك من خلال الأتصال بالأرقام التى حددتها الوزارة وتم نشرها على بوابة التعليم الأساسى وهى الاتصال 09000100 من خلال استخدام التليفون الأرضي  أو من خلال الاتصال بالتليفون المحمول 5757  ـ كما اتاحت إمكانية معرفة النتيجة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية  "بوابة التعليم الأساسي" فور نشرها على الموقع.

خطوات الاستعلام عن نتيجة  الصف الثاني الإعدادي 2023

للحصول على نتيجة الصف الثانى الإعدادي 2023 لطلاب محافظة القاهرة يرجى اتباع التالي:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

- اختيار المرحلة التعليمية “سنوات النقل”.

-اختيار  الصف الثاني الإعدادي.

- اختر الفصل الدراسي "الفصل الدراسي الثاني".

- تحديد السنة الدراسية وهى  2023.

- إدخال البيانات الخاصة بالتلميذ وهي الاسم ورقم الجلوس.

- الضغط على كلمة “استعلام” ومن ثم تظهر لنتيجة للعام الحالي 2023

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

روابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 لعدة محافظات على مستوى الجمهورية 

 

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة كفر الشيخ 

- نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة كفر الشيخ من هنا.

https://kfsedu.gov.eg/

 

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة البحيرة:

- نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة البحيرة عبر الرابط التالي:

https://bed2.yoo7.com/

 

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي  محافظة القليوبية

- نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القليوبية عبر الرابط التالي:

https://www.qalubiaedu.org/

 

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي  محافظة أسيوط

- نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة أسيوط، عبر الرابط التالي.

https://assiutt.wixsite.com/education

 

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة الاسكندرية 

- نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة الإسكندرية عبر الرابط التالي:

https://alex-edu.com/

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة أسوان 

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة أسوان عبر الرابط التالي:

https://aswan.gov.eg/

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