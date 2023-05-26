الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، كثر البحث على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 لطلاب وأبناء المحافظة.
 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023
 

يستعرض موقع الدستور لمتابعيه رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الذي سيُتاح عليه بمجرد ظهور النتيجة.
 

يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية برقم الجلوس عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

 

من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمجرد ظهورها الرابط الخاص بموقع المديرية موجود هنا 

 

عندما تفتح الصفحة يظهر فيها: انتظروا نتيجة الصف الثالث الإعدادي على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تحت رعاية ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بمجرد الانتهاء من أعمال الكنترول والاعتماد من الدكتور الوزير  محافظ الدقهلية، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023.

 

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

حتى الآن تجري أعمال تصحيح أوراق امتحانات الإعدادية ومن المتوقع إعلان النتيجة في محافظة الدقهلية بعد انتهاء أعمال رصد وتجميع الدرجات بعد أيام مع بداية يونيو المقبل.
 

وفي  جولته لتفقد أعمال التصحيح وجه هانى عنتر،  وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

 يكون توزيع درجات الشهادة الاعدادية بداية من المجموع الكلي من 280 درجة مقسمة إلى  140 درجة لكل فصل دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة على الأقل بنسبة 50%.
ويكون توزيع درجات المواد إجمالي نهاية العام كالتالي 

اللغة العربية 80 درجة.
اللغة الإنجليزية 60 درجة.
الدراسات الاجتماعية 40 درجة.
الرياضيات 60 درجة.
العلوم 40 درجة.
والمجموع الكلي 280
 

مواد لا تضاف للمجموع 

التربية الدينية 40 درجة
التربية الفنية 20 درجة
  الحاسب الآلي 20 درجة.
 
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