مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، كثر البحث على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 لطلاب وأبناء المحافظة.



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023



يستعرض موقع الدستور لمتابعيه رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الذي سيُتاح عليه بمجرد ظهور النتيجة.



يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية برقم الجلوس عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمجرد ظهورها الرابط الخاص بموقع المديرية موجود هنا

عندما تفتح الصفحة يظهر فيها: انتظروا نتيجة الصف الثالث الإعدادي على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تحت رعاية ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بمجرد الانتهاء من أعمال الكنترول والاعتماد من الدكتور الوزير محافظ الدقهلية، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023.





حتى الآن تجري أعمال تصحيح أوراق امتحانات الإعدادية ومن المتوقع إعلان النتيجة في محافظة الدقهلية بعد انتهاء أعمال رصد وتجميع الدرجات بعد أيام مع بداية يونيو المقبل.



وفي جولته لتفقد أعمال التصحيح وجه هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023



يكون توزيع درجات الشهادة الاعدادية بداية من المجموع الكلي من 280 درجة مقسمة إلى 140 درجة لكل فصل دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة على الأقل بنسبة 50%.

ويكون توزيع درجات المواد إجمالي نهاية العام كالتالي

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

والمجموع الكلي 280



مواد لا تضاف للمجموع