موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية، من قبل طلاب وطالبات وأولياء الأمور، وذلك من أجل متابعة جميع أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، آخر العام والتى من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجتها من خلال الموقع الإلكتروني لمحافظة البحيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2023

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات آخر العام للصف الثالث الاعدادي تسير بشكل جيد، داخل كنترول الشهادة الإعدادية فى جميع الإدارات التعليمية داخل المحافظة، لتجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني، مؤكدا أنه يتم مراجعة تصحيح الأوراق ورصد الدرجات أولا بأول، حتى يحصل الطلاب على حقوقهم الكاملة.

وأوضح أنه عقب الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات، سيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني على الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة من أجل اعتمادها، حتى تكون جاهزة أمام الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة خلال منتصف الأسبوع المقبل.

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية البحيرة 2023 الترم الثاني

وأنهى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية العامة بمدارس البحيرة امتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتى كانت قد بدأت يوم السبت ١٤ / ٥ واستمرت حتى يوم السبت الماضى واستهدفت ١٢١ ألفا و٤٨٧ طالبا وطالبة قاموا بأداء الامتحانات داخل ٦٦٨ لجنة فى ١٨ إدارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية "حوالى ١٦٣٠ "طالب وطالبة داخل ١٨ لجنة و٣٩ طالب وطالبة من التربية الخاصة "صم وضعاف السمع - و١٥ طالب وطالبة من المكفوفين " داخل ٥ لجان "٣٩صم وضعاف سمع داخل أربع لجان و١٥طلاب مكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور "