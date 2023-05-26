الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بوابة التعليم الأساسي

الصف الأول الإعدادي
الصف الأول الإعدادي

تزايد معدل البحث عن روابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 لجميع محافظات جمهورية مصر العربية  من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع لتفاصيل التي تحيط بها الأمر.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الأول الإعدادي

 

من ناحيتها أتاحت محافظة القاهرة من خلال "بوابة التعليم الأساسي" عدة أرقام تليفونية يمكن من خلالها الاتصال ومعرفة نتيجة التلميذ من خلال الاسم أو الرقم القومي للتلميذ المدون على شهادة الميلاد الخاصة بها.

الأرقام التي أتاحتها محافظة القاهرة لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي

الأرضي هو (09000100)، بينما رقم التليفون المحمول يكون (5757).

بوابة التعليم الأساسي لنتائج الصف الأول الإعدادي  2023 

الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي  من خلال الضغط على هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

كتابة  الرقم القومي المكون من 14 رقما للتلميذ والمدون على شهادة الميلاد الخاصة به 

تحديد المرحلة الدراسية (إعدادي).

تحديد الصف الدراسي (الصف الأول الإعدادي).

الضغط على العام الدراسي (2022-2023).

تحديد الفصل الدراسي (الفصل الدراسي الثاني).

الضغط  على عرض النتيجة.

البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

طريقة معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم فقط 2023

 

ولمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي  بالاسم فقط فعليك اتباع الخطوات التالية :

الذهاب إلى شؤون الطلبة في المدرسة التابع لها التلميذ.

شرط أن يكون من يريد الحصول على النتيجة هو الأب أو أحد الأشقاء أو الأم  أو من يملك الوصاية على التلميذ في حالة عدم وجود الأب أو ألأم من خلال إثبات رسمي.

عند الحصول على النتيجة يقوم الموظف المختص بتوقيع من استلمها في دفتر يثبت حصوله على النتيجة.

وعلى صعيد متصل أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة حصول الطالب على درجة النجاح وهي 140 درجة من المجموع الكلي وهو 280 درجة مقسمين بالتساوى على الترمين (الأول-الثاني) وذلك لكي يتم اعتبار التلميذ ناجح ويحق له الانتقال إلى الصف الثاني الإعدادي.

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لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة

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