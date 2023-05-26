رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بوابة التعليم الأساسي

تزايد معدل البحث عن روابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 لجميع محافظات جمهورية مصر العربية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع لتفاصيل التي تحيط بها الأمر.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الأول الإعدادي

من ناحيتها أتاحت محافظة القاهرة من خلال "بوابة التعليم الأساسي" عدة أرقام تليفونية يمكن من خلالها الاتصال ومعرفة نتيجة التلميذ من خلال الاسم أو الرقم القومي للتلميذ المدون على شهادة الميلاد الخاصة بها.

الأرقام التي أتاحتها محافظة القاهرة لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي

الأرضي هو (09000100)، بينما رقم التليفون المحمول يكون (5757).

بوابة التعليم الأساسي لنتائج الصف الأول الإعدادي 2023

الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما للتلميذ والمدون على شهادة الميلاد الخاصة به

تحديد المرحلة الدراسية (إعدادي).

تحديد الصف الدراسي (الصف الأول الإعدادي).

الضغط على العام الدراسي (2022-2023).

تحديد الفصل الدراسي (الفصل الدراسي الثاني).

الضغط على عرض النتيجة.

طريقة معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم فقط 2023

ولمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم فقط فعليك اتباع الخطوات التالية :

الذهاب إلى شؤون الطلبة في المدرسة التابع لها التلميذ.

شرط أن يكون من يريد الحصول على النتيجة هو الأب أو أحد الأشقاء أو الأم أو من يملك الوصاية على التلميذ في حالة عدم وجود الأب أو ألأم من خلال إثبات رسمي.

عند الحصول على النتيجة يقوم الموظف المختص بتوقيع من استلمها في دفتر يثبت حصوله على النتيجة.

وعلى صعيد متصل أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة حصول الطالب على درجة النجاح وهي 140 درجة من المجموع الكلي وهو 280 درجة مقسمين بالتساوى على الترمين (الأول-الثاني) وذلك لكي يتم اعتبار التلميذ ناجح ويحق له الانتقال إلى الصف الثاني الإعدادي.