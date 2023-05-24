بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

ينتظر أولياء الأمور والتلاميذ نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالقاهرة بعد إعلان المديرية عن انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق واعتمادها من محافظ القاهرة، وأنهى طلاب 6 ابتدائي امتحاناتهم من عدة أيام وفق الموعد المحدد الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لامتحانات سنوات النقل.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 القاهرة

ويستعرض "الدستور" كيفية البحث عن النتيجة والاطلاع عليه من خلال خطوات بسيطة.

وتوفر البوابة التعليمية بمحافظة القاهرة نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس لجميع طلاب مدارس محافظة القاهرة.

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا اختيار نتائج سنوات النقل، ثم تسجيل الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد أو رقم الجلوس، وأخيرا تحديد المرحلة الدراسية لابتدائي «نتيجة الصف السادس الابتدائي»، والعام الدراسي 2022-2023، الفصل الدراسي الثاني، وتحديد الصف الدراسي، والضغط على عبارة عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي

وتوفر بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة نتيجة الصف السادس الابتدائي ونتيجة الصف الرابع الابتدائي و ونتيجة الصف الخامس الابتدائي وأيضا سنوات النقل بالمرحلة الإعدادية ونتيجة الشهادة الإعدادية.

كما توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة والتي تشمل كافة مدارس المحافظة، العديد من الخدمات للطلاب في محافظة القاهرة منها أسماء أوائل الشهادة الإعدادية قبل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية وعقب اعتمادها من محافظ القاهرة، وكذلك استخراج بيان نجاح، والتقديم لرياض الأطفال، والتحويلات المدرسية، كما تستقبل طلبات الالتحاق بمرحلة رياض أطفال للطلاب من سكان محافظة القاهرة فقط.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 التيرم الثاني بمحافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

وأنهى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحاناتهم دون وقوع أي أخطأ خلال فترة الامتحانات ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خلال فترة الامتحانات، وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة كافة ترتيباتها الخاصة بالإعلان عن النتيجة ومن المنتظر الإعلان عنها خلال ساعات.