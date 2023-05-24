الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

الابتدائي
الابتدائي

ينتظر أولياء الأمور والتلاميذ نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالقاهرة بعد إعلان المديرية عن انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق واعتمادها من محافظ القاهرة، وأنهى طلاب 6 ابتدائي امتحاناتهم من عدة أيام وفق الموعد المحدد الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لامتحانات سنوات النقل.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 القاهرة

ويستعرض "الدستور" كيفية البحث عن النتيجة والاطلاع عليه من خلال خطوات بسيطة.

وتوفر البوابة التعليمية بمحافظة القاهرة نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس لجميع طلاب مدارس محافظة القاهرة.

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا اختيار نتائج سنوات النقل، ثم تسجيل الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد أو رقم الجلوس، وأخيرا تحديد المرحلة الدراسية لابتدائي «نتيجة الصف السادس الابتدائي»، والعام الدراسي 2022-2023، الفصل الدراسي الثاني، وتحديد الصف الدراسي، والضغط على عبارة عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات.

رابط الاستعلام عن شهادة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2023

نتيجة الصف السادس الابتدائى 2023 بمحافظة الفيوم

لينك بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي

وتوفر بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة نتيجة الصف السادس الابتدائي ونتيجة الصف الرابع الابتدائي و ونتيجة الصف الخامس الابتدائي وأيضا سنوات النقل بالمرحلة الإعدادية ونتيجة الشهادة الإعدادية.

كما توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة والتي تشمل كافة مدارس المحافظة، العديد من الخدمات للطلاب في محافظة القاهرة منها أسماء أوائل الشهادة الإعدادية قبل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية وعقب اعتمادها من محافظ القاهرة، وكذلك استخراج بيان نجاح، والتقديم لرياض الأطفال، والتحويلات المدرسية، كما تستقبل طلبات الالتحاق بمرحلة رياض أطفال للطلاب من سكان محافظة القاهرة فقط.
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 التيرم الثاني بمحافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

وأنهى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحاناتهم دون وقوع أي أخطأ خلال فترة الامتحانات ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خلال فترة الامتحانات، وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة كافة ترتيباتها الخاصة بالإعلان عن النتيجة ومن المنتظر الإعلان عنها خلال ساعات.

نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي نتيجة امتحانات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 القاهرة نتيجة الصف السادس الابتدائي

مواد متعلقة

الاستعلام عن نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الخامس الابتدائي

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 لاستخراج نتيجتي الصف الرابع والخامس الابتدائي

قبل ظهورها.. كيفية الحصول على نتيجتك من بوابة التعليم الأساسي 2023 الصف الثاني الإعدادي

لينك بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الترم الثاني بالرقم القومى

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

تنظيم معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا في قرى كفر صقر بالشرقية

جامعة عين شمس تكرم المسؤولين عن قسم القلب

ضبط 318 طن قمح محلى "جمعت" دون تصريح بالدقهلية

هيئة الاستشعار من البعد: الصور الفضائية أظهرت حجم تطورات المشروعات في مصر

وزير المالية: إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات المملوكة للدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال