مشروع داره 2024.. طرح شقق كاملة التشطيب بالتقسيط فى 8 محافظات

كشف صندوق التنمية الحضرية، شروط حجز شقق مشروع داره كاملة التشطيب، مؤكدًا أنه لا توجد قيود للسن أو اشتراطات، وأنه يمكن لأي مواطن حجز وحدة سكنية أو أكثر من مشروعات الصندوق، والتي ستكون في 8 محافظات.

أسعار وأنظمة سداد شقق مشروع داره 2024

تتراوح أسعار شقق مشروع داره بين 900 ألف جنيه و4 ملايين و800 ألف للمرحلة الثانية، ويمكن الحجز عبر سداد 15% من ثمن الوحدة السكنية كمقدم حجز، مع إمكانية تقسيط الباقي على 5 سنوات بدون فوائد، أما في حالة سداد ثمن الوحدة كاملًا يحصل المواطن على خصم 8%، وفقًا لرئيس صندوق التنمية الحضرية.

موعد طرح شقق مشروع داره 2024

في وقت سابق، كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، موعد طرح المرحلة الثالثة من شقق الصندوق، مؤكدًا أن الطرح سيكون بعد شهر رمضان 2024، وأنه بإمكان الذين حصلوا على شقق سكنية من الدولة التقديم على شقق صندوق التنمية الحضرية.

وبلغت قيمة جدية حجز شقق صندوق التنمية الحضرية 15% من قيمة الوحدة، على أن يتم سداد باقي ثمن الوحدة على فترة حتى 5 سنوات بدون فوائد، وفي حال سداد سعر الوحدة كاملًا (كاش) يتم خصم 8% من قيمة الوحدة.

خطوات حجز شقق مشروع داره 2024

وخصص صندوق التنمية الحضرية رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ وذلك بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.

مع العلم أنه لن يتم الحجز إلا عن طريق تحويل أو إيداع مقدمات التعاقد بحسابات الصندوق بفروع بنك القاهرة، كما لا توجد ثمة مصروفات أو طلب لمبالغ نقدية من أي جهة أو وسطاء بأي شكل أو تحت أى مسمى من العملاء نظير تأدية خدمة حجز الوحدات أو المعاينات أو ما شابة ذلك.