موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعى الجديد 2024

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعى الجديد 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل الخاصة بطرح شقق الإسكان الاجتماعى الجديد 2024.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعى الجديد 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على موقعها الإلكتروني مؤخرًا عن إطلاق حصة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعى للمواطنين الذين لم يكن لهم حظ في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى في الإعلان السابق ولم يسحبو مقدم جدية الحجز.

وكانت الوزارة أكدت أن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعى 2024 للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الطرح السابق في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

الربع الأول من 2024 .. موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعى الجديد

وعلى صعيد متصل، نشرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بموقعها الإلكتروني موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2024، والتي تأتي ضمن الإعلان الـ 18 للوحدات السكنية لمحدودي الدخل، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة عدد من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بـ9 أماكن في مختلف المحافظات، وسوف يجري طرحهم في الربع الأول من عام 2024 بالأخص في شهر مارس الجاري.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعى 2024

وتراوحت أسعار شقق الإسكان الاجتماعى لعام 2024 في الإعلان الـ18 بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه للوحدة، وذلك حسب مساحة الوحدة السكنية المطروحة.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعى الجديد 2024

مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

مدينة 15 مايو.

مدينة العبور الجديدة.

مدينة بدر.

مدينة حدائق العاصمة.

مدينة السادات.

مدينة برج العرب الجديدة.

مدينة الفيوم الجديدة.

مدينة بني سويف الجديدة.

مدينة سوهاج الجديدة.

مدينة أسيوط الجديدة.

مدينة أخميم الجديدة.

مدينة قنا الجديدة.

مدينة أسوان الجديدة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعى والأوراق المطلوبة

1- ألا يزيد عمر المتقدم عن 51 عامًا، ولا يقل عن 21 عامًا.

2- يمكن للمتقاعدين التقديم بشرط ألا يزيد عمرهم عن 75 عامًا.

3- عدم استفادة أو حصول المتقدم على أي شقق تم الإعلان عنها مسبقًا من قبل الوزارة.

4- لم يحصل مقدم الطلب على قطعة أرض تابعة لوزارة الإسكان ضمن الأراضي المعلن عنها سابقًا.

5- أن لا يقل راتب المتقدم للشقة عن 2700 جنيه ولا يزيد عن 7000 جنيه.

6- يتم التقديم للوحدات داخل نفس المحافظة التي يخضع لها مقدم الطلب حسب الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- صورة من شهادة ميلاد المتقدم.

3- صورة من المؤهل الدراسي.

4- إيصال مرافق حديث كهرباء أو غاز أو مياه.

5- شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.

6- شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

7- إحضار صورة من شهادة ميلاد الزوجة (إن وجدت).