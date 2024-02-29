وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الدورية الحثيثة، لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضى الساحل الشمالي الغربي، موجهًا بالتطبيق الحاسم للضوابط المعمول بها، فى حال عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

أشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.

مسئولو "الإسكان" يتابعون مشروعات مدينة بورسعيد الجديدة "سلام" تمهيدًا لافتتاحها

و‏قالت وزارة الإسكان، إن المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، المشرف على أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس هيثم الشمندي، معاون نائب رئيس الهيئة، زارا مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، حيث قاموا بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة تمهيدًا لافتتاحها، بحضور المهندس طارق جمال الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، ومديري الإدارات بالجهاز، ومسئولي المشروعات.

وخلال الزيارة، تم عرض موقف المشروعات الجارية بالمدينة، ومقومات التنمية بها وبالمناطق المحيطة من مزارع سمكية، ومنطقة اقتصادية لهيئة قناة السويس، وبعض معوقات التنفيذ.

كما استعرض مسئولو الإسكان موقف محطة تحلية مياه البحر، وأعمال عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والمباني الخدمية، والجامعة التكنولوجية، والجامعة الأهلية، ومحطة محولات الكهرباء استعدادًا للافتتاحات.

ثم قام المهندس أشرف فتحي، ومرافقوه، بتفقد محطة تحلية مياه البحر بالمدينة بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/يوم، وهي أكبر محطة تحلية على مستوى الجمهورية، وهي الوحيدة التي تعمل بنظام الU F وحدة التنقية الفائقة.

كما تفقد مسئولو الإسكان، محطة المحولات الرئيسية للكهرباء بالمدينة، وأيضًا تم المرور على عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمتابعة أعمال المرافق بمواقع العمارات، والتي تضم 217 عمارة بها 4340 وحدة سكنية، والمباني الخدمية بمنطقة خدمات المبادرة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها،، كما تم أيضا المرور على الجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بور سعيد الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية، لبدء تسليم الوحدات للسكان في أقرب وقت ممكن، وتشغيل الخدمات.

وفي ختام الزيارة، أشاد المهندس أشرف فتحي، بالمجهود المبذول من الجهاز، موجهًا بسرعة إنجاز كافة الأعمال بالمدينة تمهيدًا للافتتاحات القادمة، وتكثيف معدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من الأعمال.