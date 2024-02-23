بالأسعار.. تفاصيل حجز شقق المرحلة الثانية بمشروع عواصم المدن والمحافظات

أعلن صندوق التنمية الحضرية، افتتاح طلبات الحجز للمرحلة الثانية للشقق السكنية، التابعة للصندوق، بعدد من عواصم المدن والمحافظات المختلفة.

شقق عواصم المدن والمحافظات

وناشد الصندوق، المواطنين راغبي الحجز اغتنام الفرصة، لحجز وحدة في قلب المدن وعواصم المحافظات، مؤكدًا على أن الأولوية في حجز الوحدات، هي للعملاء مسددي دفعة جدية الحجز من المرحلة الأولى.

وشدد الصندوق، على أن طريقة حجز الوحدة السكنية تكون عبر الخط الساخن للصندوق 15444، أو عن طريق الذهاب لمقرات المشروعات ومعاينة الوحدة ميدانيًا.

وأوضح صندوق التنمية الحضرية، أن أسعار وحدات الصندوق تبدأ من 900 ألف جنيه وتصل إلى 4 ملايين و800 ألف، مع وجود تسهيلات للمواطنين في نظام التقسيط، وشروط حجز الوحدات.

وأكد الصندوق أن الوحدات السكنية للصندوق نالت إعجاب المواطنين، لذلك حرصوا على التسجيل في قوائم الانتظار للحصول على وحدات في المرحلة الثانية.