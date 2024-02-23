الآن.. رابط نتيجة استعلام حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يشغل بال المتقدمين للحصول على وحدة سكنية معرفة رابط نتيجة استعلام حالة طلب شقق الاسكان الاجتماعي 2024 عبر جوجل، لمعرفة موقف قبولهم أو رفضهم من أجل الحصول على شقق سكنية، ستتيح وزارة الإسكان في مصر طرقا عدّة للاستعلام عن حالة الطلب، وهو أمر سيلقى اهتمام وتركيز من قبل الكثيرين لمتابعة نتائج طلبهم لإحضار أوراقهم في حال القبول، أو القيام بتقديم تظلم في حال الرفض أو تقديم شكوى بحال التأخير للرد على طلباتهم للحصول على الوحدات السكنية بالوحدات المختلفة التي ستطرحها الوزارة وتكون بنظام التمويل العقاري.

الآن.. رابط نتيجة استعلام حالة طلب شقق الاسكان الاجتماعي 2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة خطوات ورابط نتيجة استعلام حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وطرق الاستعلام عن شقق الإسكان.

ويمكن الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي، من خلال عدة طرق بسيطة تتيحها وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري تيسيرا على الناس لمعرفة حالة طلبهم.

رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي والخطوات

ويتاح الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي عبر موقع صندوق دعم التمويل العقاري من خلال استخدام الرقم القومي، وذلك عن طريق الدخول لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الضغط على الرابط من هنا.

وعقب الدخول على رابط صندوق الإسكان سيتم النقر على قائمة مشروع الإسكان، ثم إدخال رقم المشروع المقدم من أجل الحصول على الوحدة السكنية، وتكون مع كتابة جميع بيانات المتقدم الخاصة بالاسم والعنوان ورقم الطرح، ثم القيام بالضغط على زر “استعلام”.

وأخيرا سوف يتم عرض حالة الطلب، وحال الرفض سوف يتم توضيح سبب ذلك.

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طرق الاستعلام عن شقق الإسكان

وهناك طرق أخرى تكون للقيام بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الاتصال بأرقام ساخنة قامت بإتاحها صندوق الإسكان بمصر والتمويل العقاري، وذلك من أجل الحصول على جميع المعلومات اللازمة، وسيتاح الاتصال بالرقم عبر 1188 أو 5777 عبر أي هاتف محمول، أو سيكون بالرقم 090071117 من خلال أي خط أرضي، أو من خلال القيام بإرسال الرسائل النصية من خلال إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب للرقم ( 1124)، وتكون بتكلفة مبلغ 3 جنيهات للرسالة.