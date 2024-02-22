الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

سريع جدًا.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالرقم القومي.. يبحث ملايين المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية جديدة وبدعم من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن خطوات ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي العام الحالى، ضمن خطة الدولة بتوفير مسكن ملائم بالتقسيط على مدة تصل إلى 20 عامًا وفقًا لعمر المتقدم.

سريع جدًا.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

واعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في صندوق التمويل العقاري، بعد زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك وإنستجرام، عن خطوات ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلانات الأخيرة.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

كما أكد صندوق التمويل العقاري، توفير رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وأيضا آلاف الوحدات السكنية الجديدة بمساحات مختلفة منها 90 متر وكاملة التشطيبات بالتقسيط على مدد طويلة، وذلك لجميع المتقدمين للحصول على شقة، وفي إطار خطة الحكومة لتوفير مساكن لجميع المواطنين من محدوى الدخل في المدن الجديدة منها 6 أكتوبر والعبور والقاهرة الجديدة.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

فى السياق، أكدت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في صندوق التمويل العقاري، إتاحة رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، لجميع الإعلانات السابقة والمتخلفين في الحصول على الوحدات السكنية المخصصة لهم، ضمن خطة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لأبناء مصر.

كما أعلن صندوق التمويل العقاري، كافة خطوات ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعى، والتى تستعرضها "الدستور"، وفقًا للخطوات التالية وتبعًا للشروط المحددة: 

  • الدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمى لصندوق الإسكان الإجتماعى من هنا..
  • اضغط على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.
  • قم باختيار المحافظة والمشروع السكنى.
  • تسجيل البيانات الشخصية بدقة للاستعلام.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلب.
  • ظهور نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرفض أو القبول.

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فى الختام، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عصام الجزار، آلاف الوحدات السكنية الجديدة بمساحات مختلفة ضمن خطة الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير مسكن لكل أسرة وخاصة محدودة الدخل، وأيضا آلاف السباب المقبلين على الزواج.

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