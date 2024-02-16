موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وأماكن طرح الوحدات

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

كانت وزارة الإسكان والتعمير تحدثت خلال منشور سابق لها على موقعها الإلكتروني وكذلك عبر صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن إتاحة عدد من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بـ9 أماكن في مختلف المحافظات، وسوف يجري طرحهم في الربع الأول من عام 2024 ربما يكون في شهر مارس حسب ما قال المنشور.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة مستقبلا للمصريين

وتتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2023 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، ستتراوح بين 75 و90 مترًا

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024

وتراوحت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 في الإعلان الـ18 بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه للوحدة، ويمكن تحديد ذلك على حسب مساحة الوحدة السكنية وموقعها المحدد، يتم تقديم طلب حجز الوحدات السكنية إلكترونيًا من خلال موقع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أو التقديم من خلال مكاتب البريد المصرية

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية.

يجب أن يكون عمر المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 21 عامًا.

لا يجوز للمتقدم أن يكون قد حصل على شقة في إطار الإسكان الاجتماعي من قبل.

يجب أن يكون دخل المتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 6،000 إلى 8،000 جنيه مصري للمتزوج.

يجب أن يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة إقامة المتقدم أو محافظة عمله.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

والتي جاءت كالآتي

مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

مدينة 15 مايو.

مدينة العبور الجديدة.

مدينة بدر.

مدينة حدائق العاصمة.

مدينة السادات.

مدينة برج العرب الجديدة.

مدينة الفيوم الجديدة.

مدينة بني سويف الجديدة.

مدينة سوهاج الجديدة.

مدينة أسيوط الجديدة.

مدينة أخميم الجديدة.

مدينة قنا الجديدة.

مدينة أسوان الجديدة.