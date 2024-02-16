قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم عقد جلسة مزاد علني، أسفرت عن بيع 14 محلًا تجاريًا.. مشيرا إلى أن متوسط المساحات للمحال تتراوح من 15 م2: 40م2.

وذكر بيان لوزارة الإسكان، في بيان، اليوم الجمعة، أنه في مدينة النوبارية الجديدة، تم عقد جلسة المزاد العلني لبيع 12 محلًا تجاريًا، و2 وحدة إدارية، وصيدلية، وذلك بمختلف الأحياء والأسواق التجارية بالنوبارية، وذلك في إطار سعي جهاز تنمية مدينة النوبارية لتطبيق توجهات الدولة للاستخدام الأمثل للموارد.

بيع المحال والوحدات الإدارية طبقًا لاحتياجات السوق

"الإسكان": بيع وحدات تجارية وإدارية ببرج العرب والنوبارية الجديدتين

وأوضح الجهاز، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع جميع المحال ما عدا محل واحد، وكان المركز التكنولوجي بجهاز مدينة النوبارية الجديدة، قد شهد تزاحمًا كبيرًا لدفع مبالغ التأمين الابتدائي، حيث قام جهاز المدينة بوضع خطة طبقًا لتعليمات هيئة المجتمعات لبيع المحال والوحدات الإدارية طبقًا لاحتياجات السوق والزيادة السكانية.

"الإسكان": بيع وحدات تجارية وإدارية ببرج العرب والنوبارية الجديدتين

"الإسكان": بيع وحدات تجارية وإدارية ببرج العرب والنوبارية الجديدتين

وأكد جهاز المدينة سعيه الدائم والمستمر لتطوير جميع الخدمات والمرافق بمدينة النوبارية الجديدة.