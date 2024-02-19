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مصر

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

يتساءل الكثير من الموطنين حول موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، حسب محركات البحث على جوجل، بعدما ارتفعت أسعار الشقق بشكل مبالغ فيه خلال الأشهر القليلة الماضية، فى حين حافظت وحدات الإسكان الاجتماعي على الثبات عند سعر 500 ألف جنيه، يتم احتسابها بنحو 310 آلاف جنيه وتتحمل الدولة باقي الثمن، بخلاف الدعم المقدم فى عدم احتساب قيمة الأرض والمرافق وأعمال اللاند سكيب.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

من جهتها، قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تصريح لـ "الدستور"، إن الصندوق لن يستطيع فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، قبل شهر يونيو المقبل، لأن الطرح الأخير فى نهاية العام الماضي رغم أنه كان طرحا تكميلية، إلا أن عدد الوحدات المطروحة تقدر بنحو 120 ألف وحدة، وتعد إعلانا كاملا.

وأوضحت مي عبد الحميد أنها لن تستطيع فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، حتى لا تتراكم الطلبات لديها، ومن ثم يتأخر المستفيدون فى استلام وحداتهم التي حجزها، فمن الضروري أن يتم إنجاز الطلبات أولا بأول، حتى يضمن الصندوق استدامة الطرح واستدامة التنفيذ والتسليم.

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأكدت عبد الحميد أن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، لن يتأخر عن منتصف العام الجاري، مشيرة إلى أنهم طرحوا 3 إعلانات فى إحدى السنوات، وأن الأمر لا يتعلق بأي شئ غير أن هناك طلبات كثيرة على وحدات الاسكان الاجتماعي، نظرا لمصداقية الصندوق الذى قدم مليون وحدة مدعومة منذ بدء عمله فى 2014 حتى الطرح الأخير.

وحول تغير الأسعار عند موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، المقرر خلال يونيو المقبل، أشارت إلى أنه حتى الآن لا حديث عن تحريك الأسعار، وننتظر حتى موعد الطرح، أملا فى تخفيض سعر الفائدة، أحد الأسباب الرئيسية التي تعد تحديا كبيرا فى الحفاظ على الأسعار المعمول بها حاليا، مشيرة إلى أن الصندوق لا يهدف بأي شكل من الأشكال لتحقيق ربح من هذه الوحدات، بل على العكس تماما، نهدف لطرحها بأقل سعر ممكن بعد الدعم.

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