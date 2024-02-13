الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالمساحات والأسعار.. طرح وحدات سكنية بالإسكان المتميز فى حدائق أكتوبر

وحدات سكنية بالإسكان
وحدات سكنية بالإسكان المتميز

يهتم عدد كبير من الشباب بمعرفة أسعار وأنظمة سداد شقق الإسكان المتميز بمشروع valley towers بمدينة حدائق أكتوبر المقرر طرحه خلال أيام، وخلال السطور التالية تكشف "الدستور" تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان المتميز بمشروع valley towers.

مساحات شقق الإسكان المتميز في حدائق أكتوبر

 تتراوح مساحات الوحدات بين 95 و100 م2.

خصائص شقق الإسكان المتميز في حدائق أكتوبر

1- الوحدات كاملة التشطيب.

2- تقع وحدات مشروع valley towers في موقع متميز.

3- تقع الشقق على طريق الواحات بالقرب من المتحف المصري.

4- تطل الوحدات على مباشرة على الأهرامات.

حجز شقق الإسكان المتميز في حدائق أكتوبر

 سيتم الإعلان عن أسعار الوحدات وشروط الطرح، وأسلوب الحجز، وأنظمة السداد، قريبًا.

أسعار شقق الإسكان المتميز 2024

 من المقرر أن يصل متوسط أسعار الوحدات إلى مليون و400 ألف جنيه.

أنظمة سداد شقق الإسكان المتميز 2024

يتوقع أن تتراوح قيمة مقدم الحجز ما بين 80 و100 ألف.

شروط حجز شقق الإسكان المتميز 2024

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

3- ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عامًا في تاريخ الطرح.

3- أن يكون للمتقدم دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 جنيه مصري.

4- يحق للأسرة الواحدة (الزوج، الزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

5- لا يحق للمتقدمين الذين سبق لهم الحصول على أي وحدة سكنية من مشاريع الإسكان الاجتماعي أو المتميز التقدم لحجز وحدة أخرى.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان المتميز 2024

1- صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

2- صورة من شهادة الميلاد.

3- صورة من المؤهل الدراسي.

4- إيصال مرافق حديث كهرباء أو غاز أو مياه.

5- شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.

6- شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

7- صورة من شهادة ميلاد الزوجة (إن وجدت).

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