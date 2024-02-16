الاستعلام عن حالة الطلب.. شقق الإسكان الاجتماعى 2024

الاستعلام عن حالة الطلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض، خلال التقرير التالي، جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

https://cservices.shmff.gov.eg/

اختيار أيقونة مشروع الإسكان.

إدخال رقم المشروع المقدم للحصول على الوحدة السكنية.

إدخال بيانات المتقدم المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط "استعلام".

ستظهر شاشة توضح حالة الطلب، وسبب الرفض إن وجد.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي:

يتيح الصندوق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عبر الرسائل النصية، وتكون من خلال إرسال رسالة إلى 1124 وكتابة الرقم القومى وبعدها تصل للمستعلم حالة الطلب، سواء بالقبول أو الرفض وسبب الرفض.

الأرقام الساخنة للاستعلام عن حالة الطلب:

الاتصال بالرقم 1188 من أي هاتف محمول.

الاتصال بالرقم 5777 من أي هاتف محمول.

الاتصال بالرقم 090071117 من أي خط أرضي.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.

يجب أن يكون المتقدم حاملا الجنسية المصرية.

يجب أن يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 عامًا.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 50 عامًا.

يجب عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية.

يجب أن يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

يجب أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان الجديد لـ2024

أشار عدد من الأنباء الصحفية منسوبة إلى قيادات من داخل وزارة الإسكان والتعمير تشير إلى أن موعد فتح حجز وحدات الإسكان الاجتماعى 2024 سوف يكون في النصف الأول من العام 2024 وذلك في 9 مدن بمختلف أنحاء الجمهورية.

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي تكون عبارة عن 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام، أو 75 مترًا عبارة عن غرفتين، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وفي أغلب الإعلانات يتم تسليم الوحدات بعد التقديم بـ36 شهرًا، حيث يتم طرح الوحدات في البداية ثم البدء في تنفيذها.