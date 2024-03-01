الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

طقس شهر امشير
طقس شهر امشير

ننشر لكم كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن التاريخ الهجري والميلادي والقبطي اليوم الجمعة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر أمشير، لذا نقدم لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي

وفي هذا الصدد، نعرض لكم كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي، يوافق اليوم الجمعة 22 أمشير 1740ق.

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الجمعة:

يوافق 1 مارس 2024م، في التاريخ الميلادي.
ويوافق 20 شعبان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.
ويوافق 22 أمشير 1740 ق، في التاريخ القبطي.

موعد بداية شهر برمهات 2024

وفي هذا السياق، يبدأ شهر برمهات يوم 10 مارس الحالى بعد نهاية شهر أمشير الذى ينتهى فيه نشاط الرياح بشكل كبير والأتربة.

أمثال شهر برمهات

وفي سياق متصل، نعرض لكم أمثال شهر برمهات، تتمثل فيما يلي:

روح الغيط وهات من السبع حاجات.
برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات.
عاش النصرانى ومات لم يأكل الجبن فى برمهات.

الإجازات الرسمية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر المبارك: 10 أبريل 2024.
إجازة عيد تحرير سيناء: 25 أبريل 2024.
إجازة عيد العمال: 1 مايو 2024.
إجازة شم النسيم: 6 مايو 2024.
إجازة وقفة عرفات: 15 يونيه 2024.
إجازة عيد الأضحى المبارك: 16 يونيه 2024.
إجازة ثورة 30 يونيه: 30 يونيه 2024.
إجازة رأس السنة الهجرية: 23 يوليو.
إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952: 16 سبتمبر.
إجازة المولد النبوي الشريف: 6 أكتوبر.
إجازة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

ترتيب الشهور القبطية 2024

الأشهر التى عرفها المصريون، هي: توت - بابة - هاتور - كيهك - طوبة - أمشير - برمهات - برمودة - بشنس - بوؤنة - أبييب - مسرى.

 

النهاردة كام شعبان 2024


يوافق اليوم الجمعة 20 شعبان 1445ه‍، في التاريخ الهجري.

النهاردة كام ميلادي 2024
يوافق اليوم الجمعة 1 مارس 2024م، في التاريخ الميلادي.

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