الآن رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2024

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2024، حيث يرغب الكثير من المواطنين الراغبين في التعرف علي نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة والسكان عن الموقع الرسمي.

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2024

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين الراغبين الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي عبر الرابط اضغط هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة «الاستعلام عن تقرير الكشف الطبي».

الخطوة الثالثة: كتابة رقم الطلب الخاص.

الخطوة الرابعة: الضغط على أيقونة «بحث».

الخطوة الخامسة: ستظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي.

طرق الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2024

الطريقة الأولي: الهاتف المحمول

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين أيضًا الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2024 عبر الهاتف المحمول، وذلك من خلال الخطوات التالية:

خطوة أولي: تحميل تطبيق «الاستعلام عن تقرير الكشف الطبي» من متجر التطبيقات.

خطوة ثانية: افتح التطبيق.

خطوة ثالثة: كتابة رقم الطلب الخاص.

خطوة رابعة: الضغط على أيقونة «بحث».

خطوة خامسة: ستظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي.

الطريقة الثانية: مركز خدمة العملاء

1) يمكنك الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 15322.

2) اختيار «الاستعلام عن تقرير الكشف الطبي».

3) إدخال رقم الطلب الخاص.

4) سيقوم موظف خدمة العملاء بإرسال نتيجة الكشف الطبي إلى هاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني.

الطريقة الثالثة: مكتب خدمة العملاء

1- تسجيل أحد مكاتب خدمة العملاء التابعة لوزارة الصحة والسكان.

2- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

3- اطلب من موظف خدمة العملاء الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

طرق دفع رسوم الكشف الطبي للسيارات 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع صاحب السيارة الدفع مقابل الكشف الطبي نقدًا أو باستخدام بطاقة الائتمان.

في حالة عدم اجتياز السيارة الكشف الطبي، يتم إبلاغ صاحب السيارة عن أسباب عدم اجتياز الكشف، ويتيح له التقديم من تظلم عند الرفض.

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