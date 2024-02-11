الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يرتفع حاليا الاهتمام حول رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 وننشر لكم رابط تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2024، حيث يبحث الكثير من النساء عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرًا عن الرابط الرسمي للاستعلام عن معاش برنامج تكافل وكرامة، كما يمكن لطالبي معاش تكافل وكرامة الآن تقديم شكوى رفض عبر الخط الساخن 19680.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 

وفي هذا الإطار، تستطيع المرأة المتزوجة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وذلك بعد اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على رابط  الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 “بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة” عبر الرابط اضغط هنا.
الخطوة الثانية: ادخال الرقم القومي للمستعلم عن المعاش الخاص به.
الخطوة الثالثة: الضغط على أيقونة « الاستعلام».
الخطوة الرابعة: تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن المعاش، سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر سبب الرفض.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، نوفر للمواطنين شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024، تتمثل فيما يلي:

1) إستيفاء جميع مستندات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.
2) يجب أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المعروضة.
3) عدم الحصول علي أي دخل شهري ثابت أو أي معاش تأميني أو مساعدة شهرية.

الخميس.. "التضامن" تصرف تكافل وكرامة

طريقة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم طريقة طريقة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024، وهي كالآتي:

أولا: زيارة بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط اضغط هنا.
ثانيًا: كتابة الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.
ثالثًا: الضغط على أيقونة «استعلام».
رابعًا: تظهر أمامك نتيجة الاستعلام للمواطن.
خامسًا: ادخال الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.
سادسًا: نوع البطاقة للمواطن (تكافل أو كرامة).
سابعًا: تحديد حالة البطاقة (ساري / تجميد / إيقاف).
ثامنًا: في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.
تاسعًا: في حال البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم 2024

كيفية تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الجانب، يستطيع المواطنين الراغبين تقديم شكاوي تكافل وكرامة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1) تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي.
2) اختيار تسجيل شكوي.
3) إدخال البيانات المطلوبة من الاسم وغيرها من البيانات.
4) إدخال تفاصيل الشكوي في الخانة المخصصة لذلك.
5) الضغط علي أيقونة «تسجيل».

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