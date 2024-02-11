ننشر لكم النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأحد 11-2-2024، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن تاريخ النهاردة ويعد شهر أمشير الشهر السادس من الشهور القبطية.

النهاردة كام أمشير 2024

النهارده كام أمشير 2024، يوافق اليوم الأحد 3 أمشير 1740ق، في التقويم القبطي، بدأ شهر أمشير من يوم الخميس 8 فبراير، ويستمر لمدة 30 يومًا، لينتهي يوم السبت الموافق 9 مارس.

حالة الطقس في شهر أمشير

وتابعت الهيئة ستشهد البلاد في شهر أمشير تساقط الأمطار، واضطراب في حركة الملاحة البحرية مع بداية أمشير، وستبدأ درجات حرارة في الانخفاض بشكل تدريجي.

الشهور القبطية 2024

هناك 12 شهر في السنة القبطية، تبدأ بشهر توت ثم بابه يليه هاتور ثم كيهك بعده طوبة ثم أمشير ويليه برمهات ثم برمودة وبعده بشنس بعدها بؤونة ثم أبيب ويليه مسري.

الأيام المتبقية من شهر أمشير 2024

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم الأيام المتبقية من شهر أمشير في التقويمين الميلادي والقبطي:

• 4 أمشير – 11 فبراير 2024

• 5 أمشير – 12 فبراير 2024

• 6 أمشير – 13 فبراير 2024

• 7 أمشير – 14 فبراير 2024

• 8 أمشير – 15 فبراير 2024

• 9 أمشير – 16 فبراير 2024

• 10 أمشير – 17 فبراير 2024

• 11 أمشير – 18 فبراير 2024

• 12 أمشير – 19 فبراير 2024

• 13 أمشير – 20 فبراير 2024

• 14 أمشير – 21 فبراير 2024

• 15 أمشير – 22 فبراير 2024

• 16 أمشير – 23 فبراير 2024

• 17 أمشير – 24 فبراير 2024

• 18 أمشير – 25 فبراير 2024

• 19 أمشير – 26 فبراير 2024

• 20 أمشير – 27 فبراير 2024

• 21 أمشير – 28 فبراير 2024

• 22 أمشير – 1 مارس 2024

• 23 أمشير – 2 مارس 2024

• 24 أمشير – 3 مارس 2024

• 25 أمشير – 4 مارس 2024

• 26 أمشير – 5 مارس 2024

• 27 أمشير – 6 مارس 2024

• 28 أمشير – 7 مارس 2024

• 29 أمشير – 8 مارس 2024

• 30 أمشير – 9 مارس 2024

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الأحد:

يصادف 11 فبراير 2024م، في التقويم الميلادي.

و يصادف 1 شعبان 1445 ه‍، في التقويم الهجري.

و يصادف 3 أمشير 1740 ق، في التقويم القبطي.