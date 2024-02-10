النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم السبت 10-2-2024

ننشر لكم النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم السبت 10 فبراير 2024، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من المواطنين عن تاريخ اليوم كامل، بالتزامن مع بداية شهر أمشير المعروف بأبو الزعابيب.

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم السبت

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم السبت 10 فبراير 2024، يرتفع بحث كثير من الأشخاص حوله فاليوم السبت يصادف 2 أمشير 1740ق، في التاريخ القبطي.

النهاردة كام أمشير 2024

وفي هذا الإطار، بدأ الشهر السادس من الشهور القبطية وهو شهر أمشير، بدأ يوم الجمعة الموافق 9 فبراير الجاري، لينتهي خلال شهر مارس المقبل، حيث يشتهر بكثرة العواصف الترابية ونشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة، وهو أحد أشهر النماء عند القدماء المصريين التي كانوا يعتمدون عليها ديما في مواسم الزراعة بمصر.

أمثلة شهر أمشير

وفي هذا السياق، نعرض لكم أمثلة شهر أمشير، تتمثل فيما يلي:

-أمشير يخلي العجوزة جلده والصبية قردة.

-أمشير أبو الزعابيب الكتير.

-أمشير ياخد العجوزة ويطير.

-أمشير يفصص الجسم نسير نسير.

-أمشير تساوي الطويل مع القصير.

-أمشير أبو الزعابيب يخلي العجوزة تقيد الحصير.

ورقة نتيجة اليوم

اليوم السبت:

يصادف 10 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.

و يصادف 29 رجب 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

و يصادف 2 أمشير 1740 ق، في التاريخ القبطي.

كام باقي على شهر رمضان 2024؟

وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يحل شهر رمضان 2024، يوم 11 مارس المقبل، أي بعد نحو 30 يومًا، ويعد شهر رمضان من الأشهر ذات طابع روحاني الخاص والمقدس لدى المسلمين بجميع أنحاء العالم.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

عيد تحرير طابا: يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان الموافق 19 مارس 2024.

عيد الفطر المبارك: يوم الأربعاء غرة شوال الموافق 10 أبريل 2024.

عيد تحرير سيناء: يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.

عيد العمال: يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

شم النسيم: يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.

وقفة عيد الأضحى: يوم السبت الموافق 9 ذو الحجة، توافق 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 يونيو 2024.

عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

ذكري ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية: يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

ذكري عيد ثورة 23 يوليو: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

المولد النبوي الشريف: يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.

عيد 6 أكتوبر: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

قد يهمك أيضا:

"اللهم بلغنا رمضان".. "الإفتاء" تعلن غدا الأحد غرة شهر شعبان

ما مميزات الجنية الرقمى الجديد الذى ستطلقه مصر؟.. خبير مصرفى يشرح (فيديو)

بلوجر تنصب على أكثر من 2000 سيدة بمليار جنيه.. محامية تكشف التفاصيل