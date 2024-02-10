السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما مميزات الجنية الرقمى الجديد الذى ستطلقه مصر؟.. خبير مصرفى يشرح (فيديو)

الجنيه الرقمي
الجنيه الرقمي

أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن مصر تسعى إلى تحويل الجنيه الورقي إلى جنيه رقمي، يمكن التعامل به عبر الهواتف المحمولة والخدمات المالية الإلكترونية، وذلك في إطار خطة الحكومة لتعزيز الشمول المالي الرقمي والتحول الرقمي في البلاد.

وقال عبد العال، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن الدولة تهدف إلى زيادة عدد المحافظ الرقمية إلى 80 مليون محفظة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الجنيه الرقمي سيكون النظير الإلكتروني للجنيه الورقي، وسيتم إصداره وتنظيمه من قبل البنك المركزي المصري.

وأضاف أن الجنيه الرقمي سيوفر العديد من المزايا للمواطنين والمؤسسات، مثل تسهيل عمليات التحويل والتجارة، وتبادل الأموال بين الأطراف المختلفة، وتقليل التكاليف والمخاطر المرتبطة بالعملة الورقية، والحد من استهلاك الورق والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن مصر تخطط لإطلاق الجنيه الرقمي في غضون السنوات الست المقبلة، وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 - 2030، التي أصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والتي حددت السياسات الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، ومن بينها تحقيق الشمول المالي الكامل بحلول عام 2030، والذي يعتبر الجنيه الرقمي عنصرا أساسيا فيه.

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