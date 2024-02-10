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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عاجل|"اللهم بلغنا رمضان".. "الإفتاء" تعلن غدا الأحد غرة شهر شعبان

شهر شعبان
شهر شعبان

استطلعت دار الإفتاء بعد غروب شمس اليوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر رجب، هلال شهر شعبان لعام 1445 هجريا، من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية والتي تحقق لديها شرعًا رؤية الهلال.

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وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء أن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رجب، وأن غدا الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري هو غرة شهر شعبان لعام 1445 هجريا.

وكانت دار الافتاء أكدت في وقت سابق منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية، منوهة بأن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

ووفقا للحسابات الفلكية التى قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر شعبان 2024 فلكيًا تكون  يوم الأحد 11/ 2/ 2024.

رؤية هلال شهر شعبان

ويولد هلال شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445 هجريا الموافق 10/2/2024 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 39 دقائق، وفي القاهرة بـ 40 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (40 - 42 دقيقة) وفى عواصم المدن العربية الدول الإسلامية لمدة تترواح من (30:50 ) دقيقة

دار الافتاء المصرية شهر رجب محافظات الجمهورية رؤية الهلال

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