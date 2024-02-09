الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مساجد مصر تستقبل شهر شعبان بالمقارئ القرآنية

مساجد مصر
مساجد مصر

أعلنت  وزارة الأوقاف عن أن مساجد مصر الكبرى تستقبل شهر شعبان هذا العام بختم القرآن الكريم، من خلال مقارئ للأئمة الجماعية التي تقوم بختم القرآن بالتوازي الساعة العاشرة صباحا، وستكون مفتوحة لمشاركة الجمهور أيضا لمن يرغب في المشاركة بالانضمام إليها.

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الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

على النحو التالي:

مسجد الإمام الحسين قراءة الجزء الأول والجزء الثاني من القرآن الكريم.

مسجد الاستقامة بميدان الجيزة قراءة الجزء الثالث والجزء الرابع من القرآن الكريم.

مسجد النصر بالمنصورة قراءة الجزء الخامس والجزء السادس من القرآن الكريم.

مسجد الأحمدي بطنطا قراءة الجزء السابع من القرآن الكريم.

مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية قراءة الجزء الثامن من القرآن الكريم.

مسجد عبدالرحيم القنائي بقنا قراءة الجزء التاسع من القرآن الكريم.

مسجد البقلي بأسيوط قراءة الجزء العاشر من القرآن الكريم.

مسجد الفولي بالمنيا قراءة الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم.

مسجد العارف بالله بسوهاج قراءة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم.

مسجد النصر بالعريش قراءة الجزء الثالث عشر من القرآن الكريم.

مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف قراءة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم.

مسجد الرحمة بدمياط قراءة الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم.

مسجد الإسماعيلي بالإسماعيلية قراءة الجزء السادس عشر من القرآن الكريم.

مسجد إبراهيم الدسوقي بدسوق بكفرالشيخ قراءة الجزء السابع عشر من القرآن الكريم.

مسجد الفتح بالزقازيق بالشرقية قراءة الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم.

مسجد ناصر ببنها بالقليوبية قراءة الجزء التاسع عشر من القرآن الكريم.

مسجد صلاح الدين بأشمون بالمنوفية قراءة الجزء العشرين من القرآن الكريم.

مسجد التوبة بدمنهور بالبحيرة قراءة الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد العوام بمطروح قراءة الجزء الثاني والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد الصحابة بجنوب سيناء قراءة الجزء الثالث والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد المينا بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر قراءة الجزء الرابع والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد العباسي ببور سعيد قراءة الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد الأربعين بالسويس قراءة الجزء السادس والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد المجمع الإسلامي الكبير بالخارجة بالوادي الجديد قراءة الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد المطار بأسوان قراءة الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد الشيخ هاشم بالأقصر قراءة الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم.

مسجد أبو داوود بالفيوم قراءة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم.

وأوضحت الأوقاف أنه ستكون هذه المقارئ بحضور مدير المديرية أو وكيلها أو مدير الدعوة وفق ترتيب كل مديرية.

ختم القرآن الكريم شهر شعبان مساجد مصر الكبرى ختم القرآن مقارئ للأئمة الجماعية

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