الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة لحضور احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، بمسجد الإمام الحسين يوم السبت 24 فبراير 2024م الموافق 14 من شهر شعبان 1445هـــ عقب صلاة العشاء.



وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة والعاملين بها بالشكر للرئيس على توجيهاته بشأن تعظيم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين رواتب جميع العاملين بالدولة.

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "أحيي بشدة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس العظيم الإنسان بشأن حزمة الحماية الاجتماعية وبخاصة لمحدودي الدخل.. سائلًا الله العلي العظيم أن يحفظه بحفظه وأن يوفق سيادته لكل خير".