السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلوجر تنصب على أكثر من 2000 سيدة بمليار جنيه.. محامية تكشف التفاصيل

نصب
نصب

أعلنت نهى الجندي، المحامية بالنقض، عن أنها تمثل مجموعة من السيدات اللاتي تعرضن لعملية نصب كبيرة من قبل دكتورة صيدلانية تدعي أنها بلوجر مشهورة، وتقوم ببيع منتجات طبية وتجميلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت الجندي في تصريحات لبرنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن عدد الضحايا يتجاوز 2000 سيدة، وأن المبلغ الذي استولت عليه الدكتورة الصيدلانية يصل إلى مليار جنيه تقريبًا.

وأشارت الجندي إلى أن النيابة العامة لم تصدر بعد أي بيان رسمي حول قيمة النصب، وأن الدكتورة الصيدلانية تنفي ما نسب إليها من اتهامات، رغم وجود أدلة قاطعة على تحويلات مالية كبيرة إلى حساباتها البنكية وتطبيق إنستا بي.

وكشفت الجندي عن أن الدكتورة الصيدلانية لم تكن تعمل بمفردها، بل كانت تتعاون مع مجموعة أخرى من النصابين، وأن السيدات اللاتي تواصلن معها يشتكين من تدمير حياتهن وبيع ممتلكاتهن بسبب النصب.

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بلوجر تنصب على أكثر من 2000 سيدة بمليار جنيه.. محامية تكشف التفاصيل

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