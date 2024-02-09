ماذا يقرأ أقباط مصر في أول أيام أمشير سادس شهور السنة؟

يكثر البحث عن التاريخ القبطي والكنسي اليوم ويحل اليوم الاول من شهر امشير لعام 1740 للشهداء بحسب التقويم القبطي

وفيه يقرأ الاقباط عدة قراءات تاتي كالاتي:

العشية

مزامير 32 : 11,6

متى 25 : 14 - 23

باكر

مزامير 112 : 1 - 2

لوقا 6 : 17 - 23

قراءات القداس

البولس

رومية 4 : 13 - 5 : 5

الكاثوليكون

1 بطرس 1 : 3 - 12

الإبركسيس

اعمال 11 : 15 - 24



السنكسار

اجتماع المجمع المسكونى الثانى بالقسطنطينية سنة 381م

استشهاد القديس اباديون اسقف انصنا

الانجيل

مزامير 19 : 4 مزامير 132 : 9 - 10

متى 16 : 13 - 19

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة جناب الأسقف كونستانتين أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المسؤول عن خدمة الكنيسة الروسية في مصر وإفريقيا، الذي قدم تحيات غبطة البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا للكنيسة الأرثوذكسية، معربًا عن محبته لقداسة البابا تواضروس وشكره لدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر.



ومن جانبه، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بتبادل الزيارات الكنسية والعلاقة الطيبة التي تربط بين الكنيستين القبطية والروسية، مؤكدًا على ترحيبه بدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر، وعبر قداسته عن محبته لغبطة البطريرك كيرل وطلب نقل تهنئته لغبطته بمناسبة العيد الـ 15 لجلوسه، معربًا عن استمراره في الصلاة من أجل سلام العالم وتوقف الحروب المنتشرة فيه حاليًّا.



واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرفقته وفد من برنامج الدبلوماسية الشبابية.



رحب قداسته بضيوفه معربًا عن سعادته بلقائهم، وأثنى على التعاون المثمر بين الكنيسة القبطية ووزارة الشباب والرياضة ومشاركة شباب الكنيسة المتميزين في كافة المحافظات في أنشطة وبرامج الوزارة، مشيدًا باللقاءات التي تنفذها الوزارة للتوعية بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، وحرصها الدائم على مواجهة الشائعات. مؤكدًا على أهمية أن يكون الشباب سفراء غير رسميين وسط مجتمعاتهم، وينشرون صورة ايجابية في مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم وتجمعاتهم كونهم يقدمون صورة إيجابية قوية جدًا تمثل صورة من صورة القوة الناعمة لمصر.

