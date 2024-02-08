5 إيبارشيات تُشارك في فعاليات الأنشطة الرياضية بمبنى التكوين في سمالوط

استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وأعضاء اللجنة، المنظمين لفعاليات الأنشطة الرياضية بين الإيبارشيات، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

وتقام فعاليات الأنشطة الرياضية بمشاركة إيبارشيات (طيبة، سوهاج، أسيوط، القوصية، المنيا، بالإضافة إلى الكنيسة اللاتينية بمصر).

يشارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو مختلف اللجان الشبابية بالإيبارشيات، من خلال الأنشطة الرياضية المتنوعة.

كما أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا مفتوحًا مع شباب الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التحلي بالروح الرياضية، مشيرًا إلى أن هدف اليوم هو نشر روح المحبة الأخوية بينهم جميعًا.

كذلك، قدم الأنبا توما كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية أن تسود الروابط الأخوية، والروح الرياضية فيما بينهم، لتحقيق الهدف المنشود من هذا اليوم.

وايضا برعاية وحضور نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، تم تنظيم، بملاعب كنيسة السيدة العذراء، بالمنشأة الكبرى، فعاليات اليوم الرياضي لكرة القدم، لطلاب المرحلة الإعدادية، من أبناء الإيبارشية.

شارك في مباريات اليوم الفرق الرياضية لشباب المرحلة الإعدادية من كنائس القوصية، منها: العزية، أمشول، أبوجبل، والمنشأة الكبرى.

حضر اللقاء الأب أثناسيوس عزيز، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمنشأة الكبرى، ووكيل عام المطرانية، القمص أنطونيوس بشاي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمنشأة الكبرى، الأب روماني منير، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالعزية، الأب عمانوئيل عادل، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بأبوحبل، بالإضافة إلى الأب يوحنا ماهر، راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

كما نظم اجتماع الأسرة بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، فعاليات اليوم التكويني الترفيهي لأعضاء الخدمة، تحت شعار "جدد طاقتك"، انطلاقًا من الآية القائلة "الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك".

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، حيث تضمن اليوم بعض الترانيم الروحية، وتأمل بعنوان "الرضا والاكتفاء بما عندك"، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية، وتجديد العهود، بقيادة الأب يوحنا، كما تم تنظيم برنامج موازي لأبناء الأسر المشاركة