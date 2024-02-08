بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس احتفال اليوبيل الفضي لبعض راهبات نوتردام ديزابوتر

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لثلاثة من راهبات نوتردام ديزابوتر (راهبات سيدة الرسل)، واختتام اللقاء العام الدوري للرهبنة، وذلك بمدرسة نوتردام ديزابوتر، بالزيتون.

شارك في الصلاة القمص أوغسطينوس موريس، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالزيتون، والأب بولين، والأم ماري تيبارون، الرئيسة العامة لراهبات نوتردام ديزابوتر في العالم، وأعضاء الرهبنة، من الأخوات الراهبات.

أهمية الوحدة مع الله

وألقى البطريرك كلمة العظة، مؤكدًا أهمية الوحدة مع الله، كما أشار غبطته إلى الأفعال الصغيرة، التي تترك الأثر الكبير، حيث أن الأهم من عدد السنوات هو مدى فعالية، وتأثير تلك السنوات، متمنيًا للأخوات الراهبات خدمة مثمرة في حقل الرب.

وكان قد ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، التجمع السنوي لمجموعات الأهرام الكشفية (اتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك)"، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

شارك في اليوم بعض الآباء الكهنة، والقائدة سهير حلمي، مسؤولة الاتحاد، وقادة، وأعضاء الاتحاد، حيث تضمن التجمع السنوي الكشفي صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها صاحب الغبطة.

التأكيد على أهمية التفاني في الخدمة

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنا الكرمة وأنتم الأغصان"، ثم التقى غبطته الحاضرين، في لقاء أبوي، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التفاني في الخدمة.