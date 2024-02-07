الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بتذكار برثانيوس أسقف لمبساكوس

تحتفل الكنيسة المارونية بتذكار برثانيوس أسقف لمبساكوس الذي كان معاصراً للإمبراطور قسطنطين الكبير.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ طهارة القلب هي صلاة أروع من جميع العظات التي تُتلى بها بصوتٍ عالٍ، كما أنّ الصمت المترافق مع ضمير صادق يتفوّق على الصوت العالي للرجل الذي يصرخ. والآن يا صديقي، امنحني قلبك وذكاءك: أصغِ إليّ وأنا أكلّمك عن قوّة الصلاة الطاهرة، وشاهد كيف أصبح آباؤنا، الأبرار السابقون، مهيبين بفضل صلواتهم أمام الله، وكيف أصبحت هذه الصلوات بالنسبة إليهم تقدمة طاهرة.

في الواقع، فقد قُبلت الذبائح من خلال الصلوات. هي التي أوقفت الطوفان، هي التي قضت على العقم، هي التي هزمت الجيوش، هي التي كشفت عن الألغاز، هي التي شقّت البحر، هي التي فتحت ثغرة في نهر الأردن واحتجزت الشمس وجمّدت القمر، هي التي تخلّصت من الخطأة وأسقطت النار، هي التي احتجزت السماء وأخرجت من الهاوية وحرّرت من النار وأنقذت من البحر. قوّتها كبيرة جدًّا كما كانت كبيرة قوّة الصوم الطاهر...

في الواقع، بسبب طهارة قلب هابيل، نظر الله إلى تقدمته فيما لم ينظر إلى تقدمة قايين .. ثمار قلب هذا الأخير هي التي شهدت ضدّه وأظهرت أنه كان ممتلئًا بالحيلة، كونه قتل شقيقه. في الواقع، ما اخترعه تفكيره نفّذته يداه؛ لكن طهارة قلب هابيل، هذه كانت صلاته.

من جهة اخرى نظم اجتماع الأسرة بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، فعاليات اليوم التكويني الترفيهي لأعضاء الخدمة، تحت شعار "جدد طاقتك"، انطلاقًا من الآية القائلة "الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك".

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، حيث تضمن اليوم بعض الترانيم الروحية، وتأمل بعنوان "الرضا والاكتفاء بما عندك"، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية، وتجديد العهود، بقيادة الأب يوحنا. وكذلك، تم تنظيم برنامج موازي لأبناء الأسر المشاركة.