الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما في زيارة تشجيعيّة لأسر وخدّام يسوع السجين بإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك

الأنبا توما
الأنبا توما

تفقد الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الروحي لأسر السجناء، الذي نظمته خدمة يسوع السجين بسوهاج، بمدرسة راهبات قلب يسوع المصريات، تحت عنوان"تكفيك نعمتي".

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، الذي قام بخدمته الأب عِمّانُوئيل محروس، مسؤول الخدمة بالإيبارشيّة، ثم قدمت اللقاء الأخت تريزينا فاروق، تلاه، فقرة التسبيح والترانيم، كما عمل برنامج موازي للأطفال. واختتم اليوم بزيارة دير الأنبا شنودة.

من جهة أخرى، وتحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، نظمت أمس، نظمت لجنة الرحلات، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، رحلة ثقافية إلى مدينة الفيوم، ووادي الريان، للمرحلتين الإعدادية، والثانوية.

وتحت شعار "حد سامع"، يوم تكويني ترفيهي لشباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، بقيادة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة.

بدأ اللقاء بالصلاة، ثم ألقت السيدة ماري رفلة، محاضرة حول "ما هي الصلاة؟"، ولماذا نصلي؟، وخطوات التأمل الصحيحة، بالإضافة إلى التدريب العملي على ذلك، بواسطة نص كتابي من إنجيل القديس لوقا.

تضمن اللقاء أيضًا ورشة عمل بعنوان "علاقة الله بنا"، قدمتها مي صليب، كما تم تنظيم عدد من الفقرات الترفيهية، بمقر النادي الإيبارشي، بحدائق القبة، بقيادة كشافة وادي النيل.

وتحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، نظمت الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، يومًا تكوينيًا ترفيهيًا، لكنائس القاهرة، وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة.

شارك في اليوم الأب جورج جميل، المرشد الروحي للخدمة، كما ألقى محاضرة اليوم الدكتور أيمن ميشيل، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة مصر الدولية بعنوان "العادات السبع للناس الأكثر فعالية"، اقتباسًا من الكتاب المعروف بهذا الاسم، للكاتب الشهير ستيفن ار كوفي.

 

 

 

 

 

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