الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية تحيي تذكار القديس الشهيد الطبيب إيليان الحمصي

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بتذكار القديس الشهيد الطبيب إيليان الحمصي، وهو طبيب شاب في حمص. استشهد في عهد الإمبراطور نومريانوس (283-284).

العظة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: كان في القديم رؤساء كهنة على طقس كهنوت هارون، ومن حيث إن الموت لم يسمح لواحد منهم أن يبقى وحده إلى الأبد فكان يتعاقب كهنة كثيرون. أما المسيح رئيس الكهنة في العهد الجديد على طقس ملكي صادق فهو يبقى إلى الأبد، وكهنوته لا يزول 

رؤساء الكهنة في العهد القديم كانوا يُقدِّمون ذبائح متكررة وباستمرار؛ أما المسيح فقد قدَّم ذبيحة نفسه مرة واحدة، لأنها كافية لمحو خطايا العالم كلها.. رؤساء الكهنة في العهد القديم كانوا مُحاطين بالضعف البشري، أما الكاهن الأعظم في العهد الجديد المسيح يسوع فهو كامل مُكمَّل إلى الأبد 

أولئك كانوا كهنة للهيكل الأرضي المصنوع بيد بشرية، أما هذا الكاهن الأعظم فهو مُتمِّم ذبيحته في الهيكل الأبدي في السماء غير المصنوع بيد بشرية. والذي رآه يوحنا الرائي في رؤياه السماوية.. رؤساء الكهنة أولئك كانوا يدخلون إلى قدس الأقداس بدم ذبائح حيوانية: ثيران وتيوس؛ أما كاهن العهد الجديد الأعظم، فدخل بدم نفسه مرة واحدة إلى قدس أقداس السماء أمام العرش الإلهي وصنع من أجلنا فداءً أبدياً

- أولئك كانوا كهنة عهد قديم انقضى وزال، أما هذا فهو كاهن العهد الجديد الذي يبقى ولا يزول إلى الأبد 

المسيح الكاهن الأعظم للعهد الجديد هو وحده حامل كهنوت العهد الجديد، أما الكهنة البشريون فهم خدَّام كهنوته الأعظم ويرفعون قرابين العهد الجديد من خبز وخمر لتصير هي الجسد والدم الإلهيين اللذين قُدِّما مرة واحدة من أجل الكل، وما زال يتغذَّى عليهما المؤمنون وإلى أبد الدهور، وذلك على المذبح السماوي الحي الوحيد والذي تمثـِّله المذابح الحجرية في الكنائس هنا على الأرض.

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