الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعيد القديسة أغاثا..المارونية: يجب أن نقبل الألم كما نقبل الخير

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى تذكار القدّيسة أغثا، البتول الشهيد، وهي مِن مَدينَةِ بالرمو في جَزيرةِ صِقلِّية. جاهَرَتْ يإيمانِها بِشَجاعة فنالَت إكليلَ الشَهادَةِ في مُنتَصَفِ الجيلِ الثالث.

العظة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ الله قد سمح بأنّ أحمِل الصّليب... فليكن مباركًا لأنّه وكما قال أيّوب: "أَنَقبَلُ الخَيرَ مِنَ اللهِ ولا نَقبَلُ مِنه الشَّرّ؟"  إنّ كلّ شيء يأتي منه: الصّحة كما المرض والخيرات الزمنيّة كما المِحَن والتّجارب؛ كلّ شيء دون استثناء هو مُرَتّبٌ بطريقة مٌثلى. إن انتفضت الخليقة في بعض الأحيان ضدّ مُخَطَّط الله، فإنّها تقترف خطيئة، لأنّ كل الأمور هي ضروريّة وكلّها مُرتّبة ترتيبًا جيّدًا، والضّحك ضروريّ كما البكاء. يمكننا أن نستفيد من كلّ شيء في سبيل كمالنا، شرط أن نرى بعين الإيمان، عمل الله في كلّ شيء وأن نبقى – كالأطفال- مستسلمين بين يديّ الآب. فإلى أين سنذهب لوحدنا من دونه؟.

لا أسعى هنا إلى الانسلاخ عن المشاعر (الّتي تسبّبها لي مِحَني)، وهذا أمرٌ أكيد؛ إنّما ما يريده الله هو أن يجعل هذه المشاعر تكتمل فيّ. من أجل ذلك، هو يأخذني هنا وهناك، كما يفعل بلعبة، ويجعلني أترك في كلّ مكان قطعة من قلبي. إنّ الله عظيم ويُتِمُّ كلّ شيء بكمال! آه كم يحبّني، وكم في المقابل أبادله الشرّ! إنّ عنايته الإلهيّة غير محدودة، وعلينا الاتّكال عليها بدون تردّد. 

من جهة اخرى وتحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، زار مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب أندراوس فوزي، كنيسة الراعي الصالح، بالسويس.

حضر اللقاء الأب أرسانيوس يوسف، راعي الكنيسة، حيث تضمنت الزيارة صلاة القداس الإلهي، أعقبها بعض الترانيم الروحية، ثم ألقت الأخت إيمان ناجي، محاضرة لأبناء التربية الدينية بالرعية حول "عرس قانا الجليل".

كذلك، قدم الأخ روماني عبد الشهيد، محاضرة للخدام بعنوان "مهارة القيادة"، حيث تضمنت هذه المحاضرة بعض التدريبات العملية، بالإضافة إلى محاضرة أخرى، أعطتها الأخت إيمان ناجي بعنوان "المهارة والإبداع والابتكار للدخول إلى اللقاء"، كما تم عرض مناهج، وكتب مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية على الخدام.

الأرثوذكسية الكاثوليكية الروم الارثوذكس الأسقفية الأنجليكانية البروتستانتية الإنجيليه

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