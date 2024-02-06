بدء زيارة البابا ثيودروس الرعوية إلى نيجيريا

أنهى البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا زيارته إلى اليونان.

هذا ووصل البابا ثيودورس إلى أبوجا، عاصمة نيجيريا، في زيارة رعوية تستمر ثمانية أيام، برفقة المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان، والمشرف على الإبراشية الأرملة (برقاد متروبوليتها ألكسندروس) في نيجيريا.

كان في استقبال غبطته في مطار أبوجا سفير اليونان أثناسيوس كوتسيونيس وزوجته جوانا، والقائم بأعمال السفارة المصرية حسين شكري والمفوض العام البطريركي الأب ياكوفوس، والأرشمندريت أندرياس، ونيابة عن الرعية الأرثوذكسية أوديزي.

وشكر البابا ثيودروس السفير اليوناني، وهو أحد معارفه القدامى وصديق شخصي منذ أن كان قنصلًا عامًا في الإسكندرية، كما شكر الدبلوماسي المصري على حفاوة الاستقبال رغم تأخر الساعة، وأعرب عن سعادته بالعودة إلى نيجيريا، الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا. ولكنه في نفس الوقت أعرب حزنه وألمه لأنه لأول مرة لم يرحب به المتروبوليت ألكسندروس المتروبوليت المتنيح، الذي خدمها في نيجيريا بتفان كبير وعمل شاق لمدة 26 عامًا كاملة، لكنه توفي قبل الأوان.

خلال إقامته التي تستمر ثمانية أيام في نيجيريا، سيترأس من بين أمور أخرى، الجمعية العامة الكهنوتية للإكليروس المقدسين في كل من نيجيريا وتوجو وبنين، كما سيلتقي برجال دين من سيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أنه خلال زيارته سيرسم إكليروس جُدُدْ ويُعمد موعوظين منضمون للكنيسة الأرثوذكسية.