الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

استعدادا لشهر أمشير.. تعرف على التاريخ القبطي اليوم

التاريخ القبطي
التاريخ القبطي

يتابع الأقباط بشكل يومي التاريخ القبطي انتظارا منهم انتهاء شهر طوبة القارس البرودة، واستعدادا لحلول شهر أمشير الذي يحل بعد 3 أيام إذ أن اليوم 27 طوبة، وفيه يقرأ الأقباط عدة قراءات هامة وهي كالآتي:

العشية: مزامير 4: 6 - 8 + متى 16: 24 - 28
باكر: مزامير 5: 11 - 12 + متى 10: 34 - 42
 

قراءات القداس

البولس: رومية 8: 18 - 30
الكاثوليكون: 1 بطرس 3: 8 - 15
الإبركسيس: اعمال 19: 23 - 41
السنكسار: استشهاد القديس ابى فام الجندى الاوسيمى + استشهاد القديس سرابيون + نقل
جسد القديس تيموثاؤس تلميذ معلمنا القديس بولس الرسول + تذكار رئيس الملائكة سوريال

الانجيل: مزامير 68: 35،3 + لوقا 12: 4 - 12

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

 

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