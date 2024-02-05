استعدادا لشهر أمشير.. تعرف على التاريخ القبطي اليوم

يتابع الأقباط بشكل يومي التاريخ القبطي انتظارا منهم انتهاء شهر طوبة القارس البرودة، واستعدادا لحلول شهر أمشير الذي يحل بعد 3 أيام إذ أن اليوم 27 طوبة، وفيه يقرأ الأقباط عدة قراءات هامة وهي كالآتي:

العشية: مزامير 4: 6 - 8 + متى 16: 24 - 28

باكر: مزامير 5: 11 - 12 + متى 10: 34 - 42



قراءات القداس

البولس: رومية 8: 18 - 30

الكاثوليكون: 1 بطرس 3: 8 - 15

الإبركسيس: اعمال 19: 23 - 41

السنكسار: استشهاد القديس ابى فام الجندى الاوسيمى + استشهاد القديس سرابيون + نقل

جسد القديس تيموثاؤس تلميذ معلمنا القديس بولس الرسول + تذكار رئيس الملائكة سوريال

الانجيل: مزامير 68: 35،3 + لوقا 12: 4 - 12