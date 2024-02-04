الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول أحد الموتى المؤمنين

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول أحد الموتى المؤمنين.

بهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: ها نحن، الّذين دعينا بواسطة كلّ كلمة من الكتاب المقدّس للاقتداء بالربّ الّذي خلقنا بمحبّته، نعمل كلّ شيء بما يتناسب مع منفعتنا الخاصّة، ونقيس كلّ شيء وفقًا لما نرغب به. نجمع الممتلكات لحياتنا الخاصّة، ونضع الباقي جانبًا لورثتنا. لكنّنا لا نبالي أبدًا بالأشخاص الّذين يعانون من الفقر. وليس لدينا أدنى اهتمام بالفقراء. يا للقلوب العديمة الرحمة!

العظة الاحتفالية

قد يرى إنسان منّا أنّ قريبه ينقصه الخبز ولا وسيلة لديه للحصول على الغذاء الضروريّ، وبدل أن يهبّ لمساعدته ليخرجه من بؤسه، يأخذ بمراقبته كما نراقب نبتة خضراء تيبس بسبب نقص الماء، مع أنّ هذا الإنسان يفيض غنًى وبإمكانه مساعدة الكثيرين بواسطة خيراته. كما أنّ مصدر نبع واحد يستطيع أن يروي العديد من الحقول الشاسعة، كذلك بذخ منزل واحد يستطيع أن يخلّص من البؤس عددًا كبيرًا من الفقراء، إن لم يقف جشع الإنسان وبخله حاجزًا، كالصخر الّذي يسقط في جدول المياه ويحوّل مساره.. فلا نَحيَ فقط بحسب الجسد، بل لنحيَ بحسب الله.

الأرثوذكسية الكاثوليكية البروتستانتية الروم الارثوذكس الأسقفية الأنجليكانية

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