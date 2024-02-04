الأنبا توما يترأس قداس افتتاح سنة الصلاة بالإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح سنة الصلاة بالإيبارشية، وذلك بكنيسة مار جرجس، بسوهاج.

شارك في الصلاة عدد من كهنة الإيبارشية، بحضور الأب رمزي جريج، رئيس الرهبنة اللعارزية بالشرق الأوسط، كما تحدث نيافة المطران في كلمة العظة حول "الحاجة إلى الصلاة".

وتأمل راعي الإيبارشية قائلًا: إن كنت بارًا، فما حاجتي إلى الصلاة. فالبرارة تهديني إلى الصواب، والمستجيب عالم بما احتاج إليه". لماذا نصلي؟ لأن الصلاة هي أسمى ربط المحبة، التي توثقنا بالله، إذ تعوّدنا محادثته، وتهدينا إلى محبة الحكمة الحقيقية.

وعقب الذبيحة الإلهية، أعطى الأب رمزي كلمة عن "معنى الصلاة وأنواع الصلاة في حياتنا"، حيث تناول الفرق بينها، وبين الصلوات في العهد القديم بقوله: التدين الطبيعي في العهد القديم وهو محاوله الوصول الله، أما العهد الجديد بأن الله نزل إلينا، ليحيينا، ويقيم علاقه حب مع الإنسان، ويؤسس علاقة الأبوة، التي تقوم على الحب المجاني الكامل، وبلا حدود، حيث أن الحب هو علاقة حصرية بين الإنسان، والله.

كما أقيمت فعاليات اليوم التكويني الترفيهي لأبناء وبنات نشاط أطفال الرب "CG"، بقيادة السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة.

تضمن اليوم لقاءً تكوينيًا بعنوان "نور قلبي"، عن "كيف نصلي؟"، انطلاقًا من شخصية صموئيل النبي، قدمته السيدة مها رفلة، التي تحدثت أيضًا حول الخطوات الصحيحة للتأمل الروحي، بالإضافة إلى توضيح أهمية الصلاة في حياتنا.

تضمن اليوم أيضًا الفقرات الفنية للحاضرين، كما نظمت كشافة وادي النيل عددًا من الفقرات الترفيهية، وذلك بمقر النادي الإيبارشي، بحدائق القبة.

وايضا تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، نظمت لجنة الرحلات، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، رحلة ثقافية إلى مدينة الفيوم، ووادي الريان، للمرحلتين الإعدادية، والثانوية.

جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر خدمة التربية الدينية بالرعية "يشبه ملكوت السماوات".