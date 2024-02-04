الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا ثيودروس الثاني يحتفل بعيد دخول السيد إلى الهيكل في كالاماتا باليونان (صور)

جريدة الدستور

ترأس البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا القداس الإلهي البطريركي في دير رقاد والدة الإله بكالاماتا في اليونان. 

وجاء ذلك بمشاركة من بطريركية الإسكندرية كل من المتروبوليت غفرائيل مطران ليوندوبوليوس (الإسماعيلية)، المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان، المتروبوليت ملاتيوس مطران قرطاجة وشمال إفريقيا (تونس)، والأسقف برودروموس أسقف توليارا وجنوب مدغشقر، وكذلك مطارنة من إسبرطة.

وبعد القداس الإلهي، خاطب المتروبوليت خريسوستوموس مطران ميسينيا البابا ثيودروس بطريرك الإسكندرية، معربًا عن شكره على قبوله الكريم للدعوة لإنارة الاحتفال بحضوره، كما أعرب عن امتنان وفرح رجال الدين والأراخنة والمؤمنين. 

May be an image of 3 people and text

كما تمنى للبطريرك مباركة العذراء ليقود الشعوب والأمم إلى نور الإنجيل.

مضيفًا: "إننا نرحب بكم كبابا وبطريرك التقاليد والمحبة، ولكن أيضًا كحامي متواضع للأرثوذكسية والهيلينية في أرض أفريقيا البعيدة، ونرحب بكم في مكان يتميز بالنضال من أجل حرية أمة يسكنها محبو الهيلينيون، التقدميون والمتحررون". 

May be an image of 9 people and text

وشدد على: "أنه في أوقات النزعات الانقسامية المفرطة على أسس عرقية، يقف الباب البطريرك دائمًا كأخ حقيقي يدافع عن وحدة جسد الكنائس وهو الشخص الذي يعرف كيف يحب ويكرم الجميع في أوقات العداء والجحود"، وختم كلمته بطلب البركة البطريركية على رعيته.

في رده تحدث البابا اثيودوروس عن الصورة المقدسة للوالدة الإله الكلية القداسة، وأعرب عن تأثره العميق بزيارته إلى ميسينيا بعد 32 عامًا من زيارته الأولى. وطلب من متروبوليت ميسينيا كريسوستوموس وكهنة ميسينيا والأراخنة وشعب ميسينيا أن يصلوا من أجله.

ثم بمنح صاحب الغبطة خريسوستوموس مطران ميسينيا وسام الرسول مرقس، كما قدم له أيضًا إنجلبيون (ميدالية معلقة بسلسة بها أيقونة في المنتصف).

May be an image of 3 people

بعد ذلك، قدم رئيس البلدية لغبطته المفتاح الذهبي للمدينة، ونسخة من بالإضافة أيقونة عظمية منقوشة للسيدة العذراء مريم.

May be an image of 1 person and text

تلا ذلك تطواف كبير للأيقونة المقدسة العجائبية للعذراء مريم في الشوارع المركزية للمدينة، شارك فيه آلاف المصلين.

May be an image of 4 people، the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception and text
البابا ثيودروس الثاني برئاسة صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني

مواد متعلقة

اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى عيد سمعان الشيخ وحنّة النبيّة

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى اثنين من قديسيها

تعرف على الاختلاف بين الأرثوذكس والبروتستانت فى الأمور الكنسية

اليوم.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات هامة

على خلفية الاحتفالات.. تعرف على تاريخ عيد دخول السيّد المسيح إلى الهيكل

في عيد دخول المسيح إلى الهيكل.. الأنبا نيقولا يتحدث عن "سمعان الشيخ"

اليوم.. ختام حج البابا ثيؤودروس الثاني للدير التاريخي باليونان

كاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية تنظم رحلة ثقافية إلى الفيوم

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح

إصابتان برصاص الاحتلال وطفل برضوض خلال اقتحام قوات خاصة مخيم بلاطة