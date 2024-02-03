السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية تنظم رحلة ثقافية إلى الفيوم

الأنبا بولا شفيق
الأنبا بولا شفيق

نظمت تحت رعاية الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، لجنة الرحلات، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، رحلة ثقافية إلى مدينة الفيوم، ووادي الريان، للمرحلتين الإعدادية، والثانوية.

جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر خدمة التربية الدينية بالرعية "يشبه ملكوت السماوات".

كما أقيمت تحت رعاية الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، فعاليات مؤتمر خدمة التربية الدينية "يشبه ملكوت السماوات"، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

وتناول المؤتمر الأمثال الكتابية في الإنجيل، بحسب القديس لوقا، التي قالها الرب يسوع للجموع، بالإضافة إلى الفقرات المتنوعة حول الأمثال الكتابية.

الأنبا بولا شفيق الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية بولا شفيق نيافة الأنبا بولا شفيق

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