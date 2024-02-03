السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تنظيم مؤتمر "يُشبه ملكوت السماوات" بكاتدرائية القديس مرقس الرسول

كنيسة
كنيسة

نظم تحت رعاية الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، فعاليات مؤتمر خدمة التربية الدينية "يشبه ملكوت السماوات"، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

وتناول المؤتمر الأمثال الكتابية في الإنجيل، بحسب القديس لوقا، التي قالها الرب يسوع للجموع، بالإضافة إلى الفقرات المتنوعة حول الأمثال الكتابية.

وفي سياق آخر، نظمت كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، يوم الألوان مع الفنان أبانوب مجدي، أحد خدام الكنيسة، بهدف اكتشاف، وتنمية مواهب أطفال الرعية.

تضمن اليوم الفقرات الترفيهية، والأنشطة الفنية، بقيادة أكاديمية الفنان أبانوب مجدي، ومقرها بالكاتدرائية.

من جهة اخرى وببركة وحضور ورعاية نِيَافَةُ الْحِبْرِ الْجَلِيلِ الْأَنْبَا عَمَانُوئِيلْ مُطْرَانُ ايْبَارْشِيَّةْ طَيِّبَةٌ لِلْأَقْبَاطِ الْكَاثُولِيكْ وبقيادة وإشراف الأب/ ملاك ناجي، والأب / ماركو ميخائيل ومشاركة وحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وأعضاء اللجنة المنظمة.

جاء ذلك ضمن فاعليات اليوم الايبارشي للمرحلة الثانوية تحت شعار " السلام- Peace". وكان عدد الحضور ما يقرب من ١٥٠ مشترك بمقر المطرانية. موضوع اليوم "طوبى لِلسَّاعينَ إِلى السَّلام، فإِنَّهم أَبناءَ اللهِ يُدعَون." ‮‮مت ٥:٩.

تمحورت اللقاءات حول كيفية عيش السلام بداية من تأمل نص انجيل  القداس من القديس لوقا ١٢: ٣٢-٤٤، حيث كانت عظة وتأمل راعي الإيبارشية حول نص الاية "لا تَخَفْ أَيُّها القَطيعُ الصَّغير، فقد حَسُنَ لدى أَبيكم أَن يُنعِمَ عَليكُم بِالمَلَكوت."١٢: ٣٢.

بعد الترحيب من نيافته بجميع المشتركين دار حوار أبوي معهم حول ما هي الأشياء التي تخيفهم وتفقدهم السلام مشددًا علي تجنبها لنمتلك السلام بلا خوف من ملك السلام في كافة تعاملاتنا ومع من حولنا.

وكان اللقاء الثاني حول ذات الموضوع مقدم من الأب لوقا عايد حول المحفزات التي نحن مدعوون لاكتشافها بداخلنا لترافق مسيرة حياتنا الروحية والعملية لقبول التحديات والتمسك بتعاليم الكتاب المقدس والكنيسة.

الأنبا بولا شفيق الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية نيافة الأنبا بولا شفيق بولا شفيق

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