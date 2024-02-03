اليوم.. ختام حج البابا ثيؤودروس الثاني للدير التاريخي باليونان

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي بمصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، إن اليوم السبت 3 فبراير الساعة 10 صباحاً اختتمت الزيارة البطريركية بزيارة البابا ثيودوروس دير فولكانو التاريخي المقدس للقيام برحلة حج.

وكان قد ترأس البابا ثيودروس بطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، في قداس عيد دخول السيّد المسيح إلى الهيكل، والقداس الإلهي البطريركي الرسمي بحضور العديد من الأساقفة والكهنة.

كما تقدم البابا ثيودروس موكب زياح أيقونة السيدة العذراء مريم العجائبية، لمباركة المقيمين والحجاج، كما تم إعلان صاحب الغبطة البابا ثيودروس مواطنًا فخريًا في كالاماتا من قبل عمدة كالاماتا والمجلس البلدي.

وكان قد ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودوروس القداس الإلهي في كنيسة المركز الروحي الإرسالي التابع لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في هيراكليون بجزيرة كريت.

هذا وبدات الزيارة يوم في يوم 23 يناير 2024 خلال زيارة البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا لليونان. في مدينة كيبسيلي بمقاطعة أتيكي، استقبل غبطته أسقف تالانتي السيد/ أبيفانيوس ممثل المتروبوليت هيرونيموس مطران أتيكي والأرشمندريت/ رافائيل وكيل كنيسة القيامة بالقدس، بحضور المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا من بطريركية الإسكندرية. وذلك في قاعة المناسبات الخاصة ببطريركية الإسكندرية في كيبسيلي وحضور العديد من الشخصيات العامة.

من جهة اخرى، وتحت رعاية وحضور نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، نظمت خدمة المرحلة الثانوية، بقيادة الأب جيروم نصير، يومًا تكوينيًا ترفيهيًا للمرحلة، تحت شعار "فاصل زمني"، وذلك ببطرخانة الأقباط الكاثوليك، بطهطا.

شارك في اليوم الأب أندراوس رفعت، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، والأب بيو، راعي البطرخانة، بالإضافة إلى الأب جيروم نصير.