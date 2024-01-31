الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يلتقي الباحثين عن الدعوات الكهنوتية بكلية العلوم الإنسانية

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمكلف من قبل السينودس البطريركي المقدس، بمتابعة أحوال الكلية الإكليريكية، بالمعادي، الباحثين عن الدعوات الكهنوتية بالإيبارشيات المختلفة.

جاء ذلك في إطار فعاليات الندوة التكوينية للباحثين عن الدعوة، المقامة بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بمشاركة الأب بيشوى رسمي، عميد الكلية، ومجلس آباء الإكليريكية، والشمامسة الإكليريكيين، وشباب الندوة. 

وألقى تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الدعوة الكهنوتية"، ثم دار حوار مفتوح بين الأنبا باسيليوس، والشباب الحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الإصغاء إلى صوت الله.

وشدد الأب المطران على ضرورة التواصل الدائم مع منشطي الدعوات بالإيبارشيات، كما تضمن اليوم أيضًا الفقرات الروحية المختلفة.

كذلك، قدم الأب إبرام ماهر، نائب عميد الكلية، شرحًا مفصلًا حول هدف الندوة، بالإضافة إلى عرض الخبرات المتنوعة، من قبل الشمامسة الإكليريكيين، فيما يخص مسيرتهم التكوينية.

دارت موضوعات الندوة التكوينية حول "الدعوة"، بالإضافة إلى اللقاءات المفتوحة، والأنشطة، والفقرات المختلفة التشجيعية.

الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا

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