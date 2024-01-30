الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع اقترابه.. تعرف على مدة صوم أهل نينوى أو صوم يونان 2024

صوم أهل نينوى
صوم أهل نينوى

تستعد الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء صوم أهل نينوى والمعروف شعبيًا باسم صوم يونان يوم 26 من شهر فبراير المقبل.

مدة صوم أهل نينوى أو صوم يونان 2024

وتستغرق مدة صوم يونان او صوم أهل نينوى 3 ايام متصلة تنتهي يوم 29 من شهر فبراير المقبل ودائما مايأتي صوم يونان أو صوم أهل نينوى يوم الاثنين من الأسبوع لينتهي يوم الأربعاء لتحتفل الكنيسة بالعيد يوم الخميس، ويعتبر صوم أهل نينوى من أبرز أصوام الكنيسة ذات الدرجة الأولى، حيث تقسم الكنيسة أصوامها إلى درجتين الدرجة الاولى وهي الأكثر نسكا وزهدا وهي صوم يومي الأربعاء والجمعة، لأنها تذكار خيانة يهوذا الاسخريوطي تلميذ المسيح، ويوم صلب المسيح بحسب الإيمان المسيحي، وكذلك صوم أهل نينوى وأيضا الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يوما متصلة، يضاف اليهم صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق عيدي الميلاد والغطاس وتتغير سنويا من يوم الى ثلاث ايام.

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ما هي مدة صوم أهل نينوى أو صوم يونان 2024؟ ومتى يبدأ؟

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موعد انطلاق صوم يونان النبي 2024 وفقًا للكنيسة الأرثوذكسية

أصوام الدرجة الثانية للأقباط 

بينما أصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد المجيد الذي ياتي يوم 25 من شهر نوفمبر سنويا ويستغرق 43 يوما متصلة، وصوم السيدة العذراء الذي يحل يوم 7 اغسطس سنويا ويستغرق 14 يوما متصلة، وصوم الرسل الذي ياتي في اليوم التالي لعيد العنصرة سنويا بمدة وموعد متغيرين، وتسمح الكنيسة في هذه الاصوام بتناول الماكولات البحرية.

هذا وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم بذكرى نياحة القديسة مريم العذراء، وايضا نياحة القديس غريغوريوس اخ القديس باسيليوس الكبير، وعنه قال السنكسار الكنسي ان في مثل هذا اليوم من سنة 396 م تنيح القديس غريغوريوس أخ القديس باسيليوس الكبير كان هذا الاب العظيم مع اخوته من ذوي الفضيلة ، كما كان بليغا في علم المنطق واللغة اليونانية ، وكان شديد الغيرة علي الأمانة المستقيمة ولما عرفت عنه هذه الصفات الصالحة والخلال الحسنة اختير وغما عنه لرتبة الأسقفية .

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في هذا الموعد يبدأ الاقباط صوم أهل نينوى المعروف بصوم يونان 2024

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26 فبراير.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم يونان

 فرسم علي مدينة نيسس فرعي رعية المسيح التي أؤتمن عليها احسن رعاية ، حيث أضاء النفوس بمواعظه ومصنفاته ، وشرح اكثر الأسفار المقدسة . وقد نفي ، ولكنه عاد بأمر الملك ثاؤدسيوس الكبير إلى نيسس سنة 378 مز ولما اجتمع الأباء المئة والخمسون بمدينة القسطنطينية سنة 381 بسبب هرطقة مقدونيوس بطريركها ، بامر الملك ثاؤدسيوس ، كان هذا الاب أحد الحاضرين . وقد أفحم هذا الاب سبليوس ومقدونيوس وأبوليناروس مفندا أراءهم الكفرية كما فل بسيف خطبه حجج الملحدين . وقد قيل عنه انه عندما كان يصلي القداس الإلهي كان يري الشاروبيم علي المذبح .

 ولما كملت له ثلاث وثلاثون سنة في الأسقفية ، آتي إليه أخوه القديس باسيليوس ليفتقده . لأنه كان قد مرض من كثرة النسك ، فتلقاه بفرح . ولما عزم القديس غريغوريوس ان يقيم القداس ، أخذته غفوة ، وظهرت له السيدة العذراء وقالت له اليوم ستأتي إلينا . وقد تنيح في نفس اليوم ، فصلي عليه أخوه القديس باسيليوس ودفنوه بإكرام جزيل . 

الأرثوذكسية الكاثوليكية البروتستانتية الروم الارثوذكس الأسقفية الانجليكيانية

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