الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية: ليس بمقدرة أحد الوصول إلى درجة الكمال الحقيقي

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الأسبوع الرابع من زمن السنة.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها إن الكمال الحقيقي والأحد ليس في إمكانية عيش هذا النوع من الحياة أو ذلك، بل في فعل مشيئة الله وهو في عيش الحياة كما أرادها الله لنا وحيثما أرادها، وعيشها كما قد يعيشها الله. لذلك عندما يترك لنا الخيار، دعونا إذا نسعى أن نسير على خُطاه ما أمكن وأن نتشارك حياته كما كانت، على غرار الرُّسل خلال حياته وحتى بعد مماته فإن المحبة تدفعنا إلى تقليد هذه الحياة. فإن كان الله يترك لنا هذا الخيار وهذه الحرية فذلك لأنه يريدنا أن نشدّ الشراع على نسمة الحب النقي وأن نركض "خلف رائحة عطره الطيبة" في تقليدٍ دقيق للقديس بطرس والقديس بولس.

العظة الاحتفالية 

إن كان الله يريد أن يُخرجنا عن هذا الدرب الكاملة والجميلة لوقت قصير أو بصورة دائمة، فدعونا لا نجزع أو نتفاجأ فتصاميم الربّ غامضة، ويمكنه أن يُحقق في منتصف المسار أو نهايته ما حققه في "ناحِيَةِ ٱلجَراسِيّين" في البداية لمن كان به روحٌ نجس. دعونا نُطيعه ونفعل مشيئته، ودعونا نمضي إلى حيث يشاء ودعونا نعيش نوع الحياة الذي تصممه مشيئته لنا، لكن لنتقرّب منه في كل مكان وبكل قوتنا ولنكن في جميع الحالات وجميع الظّروف على صورته كما كان ليتصرف أو يكون هو لو أنَّ إرادة أبيه وضعته في هذه الحالة كما وضعتنا.

وتستعد الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بذكرى القديس أنطونيوس الكبير وهو الراهب المصري الذي نشا في قرية قمن العروس ببني سويف عام 251 الذي يعتبره العالم "أب الأسرة الرهبانية" ومؤسس الحركة الرهبانية في العالم كله بالرغم من وجود حركات رهبانية سابقة له.

الأرثوذكسية الكاثوليكية بمذاهبها السبع الروم الارثوذكس الأسقفية الأنجليكانية البروتستانتية

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