"تعاليم القديسة تريزا".. الأب أنطونيوس إسكندر يترأس ختام السنة اليوبيلية

ترأس الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، قداس ختام السنة اليوبيلية، بمناسبة مرور مائة وخمسين عامًا على ميلاد القديسة تريزا الطفل يسوع، والوجه الأقدس، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع.

المشاركين بالحضور في الاحتفال

حضر الاحتفال سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، بمشاركة الأب مخول فرحا، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، ورئيس لجنة السنة اليوبيلية، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي.

شارك أيضًا الاب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملي، والأب كيرلس مقار الكرملي، والأب بطرس صبره الكرملي، بالإضافة إلى القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، نيابةً عن الأسقف الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والسفير أرتوراس جايليوس، سفير إستونيا بمصر.

وألقى الأب أنطونيوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "تعاليم القديسة تريزا"، كما تضمن الاحتفال أيضًا تكريم أعضاء لجنة السنة اليوبيلية، لمجهوداتهم المبذولة، خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا كانت قد استعدت لهذا الاحتفال، من خلال أيام الثلاثية التحضيرية.

كما ترأس سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس افتتاح اليوبيل الماسي لتشييد كنيسة العذراء الطاهرة، بالإبراهيمية، بالإسكندرية.

حضر الاحتفال سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بمشاركة الأرشمندريت أنطوان ديب، الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية، والأرشمندريت سمير سعادة، راعي الكنيسة، وممثل صاحب للمدارس بالإسكندرية، والأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، والأب كشاشا المخلصي، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

وألقى سيادة المطران عظة الاحتفال بعنوان "تعالوا نرى عمل الله في تاريخ كنيستنا".