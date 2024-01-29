كنيسة كيريت تعلن رفضها التام للزواج المثلي

ترجم الأنبا نيقولا أنطونيو، مُطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، بيان كنيسة كريت الذي اعربت خلاله عن حزنها لمشروع القانون الحكومي (وهو ما يسمى بـ"الزواج بين الأشخاص من نفس الجنس").

وجاء في ذلك البيان المترجم للغة العربية انه اجتمع المجمع الإقليمي المقدس لكنيسة كريت في يناير 2024 في هيراكليون في جلسة وتناول القضايا المدرجة في جدول الأعمال، وأرسل المجمع المقدس، بالإشارة إلى الموضوع قيد المناقشة وهو ما يسمى بـ "الزواج" بين الأشخاص من نفس الجنس، رسائل ذات صلة إلى رئيس وزراء اليونان السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس وإلى السيد فخامة الرئيس. النواب من جزيرة كريت.

وأعلنت كنيسة كريت احترامها للكفاءة المؤسسية للهيئات الدستورية للدولة، ولكن لها الحق الدستوري في التعبير عن موقفها بحرية وبفخر، تمامًا مثل أي مواطن يوناني، وأعرب المجمع المقدس مرة أخرى عن بالغ قلقه وقلقه وحزنه إزاء التصويت على مشروع القانون المتعلق بهذا الأمر.

ودعت السلطات إلى معالجة هذه القضية الخطيرة، حتى لا يتم تدمير القيم التي تعود إلى قرون مضت، ولا يتم تدنيس المؤسسة المقدسة للأسرة بشكل أكبر، وكما تنص الفقرة 1 من المادة 21 من الدستور صراحة على أن "الأسرة باعتبارها أساس صيانة الأمة وتعزيزها، وكذلك الزواج والأمومة والطفولة، تخضع لحماية الدولة"، فإن الأسرة مرتبطة من الناحية المفاهيمية بما يلي: مفهوم الزواج والأمومة والأطفال، وبالتالي يتم منحها حماية مؤسسية متزايدة، ولكن أيضًا تكريسًا مؤسسيًا.

واكدت كنيسة كريت أن الإيمان المسيحي لا يعارض أو يرفض أي إنسان.. إنها تقبل جميع الناس، وتحترم تمامًا حرية ووجه كل شخص باعتباره صورة الله.. ومع ذلك، فهو يعبر عن حقيقته الخالدة، التي لا تتشكل بمصطلحات موضعية.. وهذا لا يعني بالطبع أنه يجب الاعتراف بأي استحقاق وبكل ظاهرة اجتماعية كمؤسسة.

وسيوجه المجمع المقدس رسالة بهذا الخصوص إلى رجال الدين القديسين وشعب كريت التقي، يدعوهم فيها إلى الثبات على القيم والمبادئ التي ورثتهم عبر قرون التاريخ والثقافة والتقاليد.