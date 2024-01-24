الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة تحيي ذكرى مثلث الرحمات المطران بول فرنافاس

الكنيسة
الكنيسة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مُطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن الكنيسة تحيي ذكرى مثلث الرحمات المطران بول فرنافاس (1968-1999)، الذي رحل في يناير 1999.

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وأضاف أنه أول متروبوليت (رئيس أساقفة) لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا على إبراشية رأس الرجاء الصالح (Good Hope)، والعاصمة كيب تاون، في جنوب أفريقيا.

من جهة أخرى، دعا رئيس "تجمع موارنة من أجل لبنان" المحامي بول يوسف كنعان إلى "تعزيز الأمن وحماية المواطنين ودور العبادة، بعد تكرار حوادث الاعتداء على عدد من الكنائس في بيروت والأشرفية، وأخيرا كنيسة سيدة النجاة البريج". وشدد على أن "لبنان سيبقى وطن الحريات والأديان والقديسين ولا مكان فيه لوطاويط الليل".

وأكد أن "أولوية الأولويات بعد انتخاب رئيس للجمهورية، يجب أن تكون العمل على إعادة النازحين ومعالجة مشكلة النزوح من دون مماطلة وتأخير، بالتعاون مع الأمم المتحدة ودول القرار".

كما استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي عضو مجلس الشيوخ الإيطالي vincenzo speziali وجرى عرض للاوضاع الراهنة محليا واقليميا.

 

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