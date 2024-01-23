الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أمور كنسية جاءت مصر في صدارتها

الكنيسة
الكنيسة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بذكرى القديس العظيم أنطونيوس الكبير، وهو الراهب المصري، الذي نشا في قرية قمن العروس، بمحافظة بني سويف عام 251، والذي يعتبره العالم "أب الأسرة الرهبانية" ومؤسس الحركة الرهبانية في العالم كله بالرغم من وجود حركات رهبانية سابقة له.

ولمصر دورا رياديا في عدة امور كنسية، بحسب ما قال جرجس عبد المسيح، الباحث في التاريخ الكنسي، الذي شرح الامر للدستور بقوله ان الكنيسة المصرية كانت اول من اذاق العالم طعم حياة الرهبنة التي تتسم بالنسك وذلك ليس فقط في شخص انطونيوس الكبير، بل في شخص عدة كوادر مثل مقاريوس الكبير الذي احتفل به الغرب والبيزنطيين منذ ايام قليلة وكذلك شنودة السوهاجي المعروف برئيس المتوحدين وباخوم او باخوميوس الاقصري المعروف باب الشركة.

كما كان للكنيسة المصرية ايضا دورا رياديا في محاربة الأفكار المغلوطة والبدع والهرطقات وتبين ذلك في شخص اثناسيوس بطريرك الأقباط العشرون الذي تصدى لاريوس الليبي، وكيرلس البابا رقم 24 الذي تصدى لنسطور التركي او القسطنطيني.

كما كان للكنيسة المصرية موقفا رياديا في القرن الثالث، وتحديدا وقت الاضطهاد ذالي شنة الاباطرة الرومان على المسيحيين اذ ان مصر كانت من ضمن البلدان الاكثر تقديما للشهداء على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أنه بحسب السيرة الذاتية للأنبا أنطونيوس، فقد ولد لوالدين غنيين، ومات والده فوقف أمام الجثمان يتأمل زوال هذا العالم، فالتهب قلبه نحو حياة النسك، وفي عام 269 م، إذ دخل ذات يوم الكنيسة سمع الإنجيل يقول: "إن أردت أن تكون كاملًا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، وتعال اتبعني" فشعر أنها رسالة شخصية تمس حياته، وعاد إلى أخته الشابة ديوس يعلن لها رغبته في بيع نصيبه وتوزيعه على الفقراء ليتفرغ للعبادة بزهد، فأصرت ألا يتركها حتى يسلمها لبيت العذارى بالإسكندرية، ومن ثم انطلق للتفرغ لحياة النسك الشديد.

الأنبا انطونيوس الرهبنة الرهبان حياة الرهبان انطونيوس الكبير

مواد متعلقة

كيف يقضى الراهب يومه؟

في ذكرى عماد المسيح.. "الأرثوذكسية" تصل شينياغا للمرة الاولى (صور)

الكنيسة الأرثوذكسية تصلي لأجل الثمار في الحقول المصرية حتى 18 يونيو المقبل

يحتفلون بقديس مصرى.. مَن هو «مكاريوس» الذى يحتفل به الغرب والبيزنطيون؟

"الملكيون الأروام" يعيدون بذكرى أفتيموس الكبير المعترف.. تعرف عليه

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس أنبا ابرام

حدث في مثل هذا اليوم.. قيام كرسي بطرس رسول المسيح في روما

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى اثنين من قديسيها

الأكثر قراءة

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

علاقة محرمة.. كشف لغز العثور على جثتين متحللتين في الجبل بحلوان

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى