الكنيسة الأرثوذكسية تصلي لأجل الثمار في الحقول المصرية حتى 18 يونيو المقبل

أعلن سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن بدء استخدام أوشية الثمار في القداسات، بدلا من أوشيتي المياه والزورع، وتستمر الكنيسة في تلاوة أوشية الثمار حتى يوم 18 يونيو المقبل.

وقال مينا مرقس الباحث الكنسي لـ "الدستور"، إن الكنيسة تصلي في ثلاث مواسم لأجل 3 أمور الأمر الأول هو هطول مياه الأمطار، في أوشية المياه وكلمة اشوية ذات اصل قبطي وهو (افشي) وتعني صلوة او طلبة.

ارتباط بالتقويم القبطي

كما تصلي الكنيسة ايضا لأجل الزورع في موسم الزراعات، والان تصلي من اجل الثمار في موسم الحصاد، ولعل هذا يرتبط بالتقويم القبطي الذي كان يُستخدم في مصر لحين عام 1875 والذي يقسم العام للثلاث مواسم المشار اليها.

مناسبات مهمة تحتفل بها الكنيسة الأرثوذكسية

هذا وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعدة مناسبات هامة أبرزها نياحة البابا يوأنس السادس الـ74، ونياحة البابا بنيامين الثانى الـ82.

هذا واحتفلت امس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول عيد عرس قانا الجليل.

ويذكر أنه يعتبر عيد عرس قانا الجليل، من الأعياد السيدية الصغرى في التقسيم الطقسي للأعياد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يندرج تحته أعياد سيدية كبرى تتمثل في عيد البشارة ويكون يوم 29 برمهات، وعيد الميلاد 29 كيهك، وعيد الغطاس 11 طوبة، وأحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وأحد القيامة وهوالأحد الثامن من الصوم الكبير، وعيد الصعود اليوم الأربعين من القيامة، وعيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

وصغرى تتمثل في عيد الختان فى يوم 8 من عيد الميلاد، ودخول السيد المسيح الهيكل (8 أمشير)، وعيد دخول السيد المسيح ارض مصر (24 بشنس، حوالى اول يونيو)، وعرس قانا الجليل (13 طوبة، حوالى 12 يناير)، وعيد التجلى (13 مسرى، حوالى 19 أغسطس)، خميس العهد: الخميس الاخير بنهاية اسبوع الآلام، واحد توما: الاحد التالى بعد عيد القيامة.